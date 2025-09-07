به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات و در گروه اف تیم پرتغال در نخستین بازی خود با درخشش کریس رونالدو و ژائو فلیکس که هر کدام دو گل به ثمر رساندند؛ در خانه ارمنستان برنده شد و دیدار تیم‌های ایرلند و مجارستان ۲ – ۲ مساوی به پایان رسید. در گروه ایچ اتریش با یک گل از سد قبرس گذشت و بوسنی و هرزگوین در خانه سن مارینو با ۶ گل برنده شد. دو گل بوسنی را ادین ژکو مهاجم مطرح و کهنه کار به ثمر رساند. در این گروه بوسنی با ۱۲ امتیاز در صدر است و تیم‌های اتریش با ۹ و رومانی با ۶ امتیاز دوم و سوم هستند. در گروه کی صربستان با تک گل دوآن ولاهوویچ در دقیقه ۱۲ از سد میزبان خود تیم لتونی گذشت و انگلیس در نمایشی ضعیف برابر تیم آندورا به برد ۲ – ۰ رضایت داد. گل‌های انگلیس را کریستین گارسیا مدافع آندورا در دقیقه ۲۵ و دکلان رایس ۶۷ به ثمر رساندند. در گروه کی انگلیس با ۱۲ امتیاز در صدر است و تیم‌های صربستان با ۷ و آلبانی با ۵ امتیاز دوم و سوم هستند.

در ادامه مسابقات امشب در گروه‌ ای تیم آلمان در کلن میزبان ایرلندشمالی است و لوکزامبورگ میزبان اسلواکی است. در گروه سی اسپانیا در قونیه مهمان تیم ترکیه است و گرجستان با بلغارستان رو‌به‌رو می‌شود، در گروه جی هلند مهمان لیتوانی است و لهستان با فنلاند دیدار می‌کند. در گروه جِی بلژیک از قزاقستان میزبانی می‌کند و مقدونیه شمالی به مصاف لیختن اشتاین می‌رود.