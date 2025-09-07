شیراز ، میزبان مهمانی بزرگ «امت احمد (ص)»
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جشن بزرگ «مهمانی امت احمد (ص)» روز چهارشنبه ۱۹ شهریورماه در شیراز از میدان شهرداری به سمت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر ولدان ، مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه ۱۷ ربیع الاول مصادف با یکهزار و پانصدمین سال میلاد مبارک رسول مکرم اسلام است و برنامهریزی ویژهای برای بزرگداشت این مناسبت الهی انجام گرفتهاست، گفت: با برنامه ریزیهای صورت گرفته جشن بزرگ «مهمانی امت احمد (ص)» ساعت ۱۸ تا ۲۲ روز چهارشنبه ۱۹ شهریورماه در شیراز از میدان شهرداری به سمت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار خواهد شد.
وی با دعوت از عموم مردم شیراز خصوصاً جوانان این شهر برای حضور باشکوه در این مهمانی بزرگ ادامه داد: حضور پرشور مردم و فعالان فرهنگی در کنار موکبهای پذیرایی، استیجهای مهیج و برنامههای فرهنگی جلوههای زیبایی از یکرنگی زیر پرچم مبارک رسول الله (ص) ثبت خواهد کرد.