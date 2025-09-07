پخش زنده
امروز: -
نتایج مصرف گاز در هفته منتهی به ۱۴ شهریور نشان میدهد نیروگاهها با میانگین مصرف روزانه حدود ۳۰۳ میلیون مترمکعب همچنان صدرنشین مصرف گاز در کشور هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بررسی وضع مصرف گاز طبیعی در بازه زمانی هشتم تا ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ نشاندهنده این است که نیروگاهها کماکان با بیش از ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب در صدر فهرست مصرفکنندگان گاز کشور قرار دارند و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء با بیش از یک میلیارد و ۱۷۴ میلیون مترمکعب و صنایع عمده با یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون مترمکعب در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
شنبه، هشتم شهریور: نیروگاهها ۲۹۰.۷۳ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۶۲.۰۵ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۶۷.۴۶ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف سه بخش در این روز به ۶۲۰ میلیون و ۲۴۰ هزار مترمکعب رسید.
یکشنبه، نهم شهریور: مصرف گاز در نیروگاهها به ۳۰۱.۱۷ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۶۵.۳۳ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء به ۱۶۴.۹۶ میلیون مترمکعب رسید. ۶۳۱ میلیون و ۴۶۰ هزار مترمکعب در مجموع در این سه بخش در این روز مصرف شده است.
دوشنبه، ۱۰ شهریور: نیروگاهها ۲۹۷.۷۷ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۶۷.۷۷ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۶۸.۷۹ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. مجموع مصرف در این روز به ۶۳۴ میلیون و ۳۳۰ هزار مترمکعب رسید.
سهشنبه، ۱۱ شهریور: نیروگاهها ۳۱۱.۹۱ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. صنایع عمده ۱۶۷.۹۶ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۶۸.۴۹ میلیون مترمکعب دریافت کردند. مجموع مصرف سه بخش در این روز ۶۴۸ میلیون و ۳۶۰ هزار مترمکعب بود.
چهارشنبه، ۱۲ شهریور: نیروگاهها ۳۰۵.۲۱ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۶۶.۴۱ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۷۸.۴۶ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف گاز در سه بخش در این روز به ۶۵۰ میلیون و ۸۰ هزار مترمکعب رسید.
پنجشنبه، ۱۳ شهریور: نیروگاهها ۳۰۸.۱۷ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. صنایع عمده ۱۶۸.۴۰ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۶۸.۴۴ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. در این روز مجموع مصرف گاز سه بخش ۶۴۵ میلیون و ۱۰ هزار مترمکعب ثبت شده است.
جمعه، ۱۴ شهریور: نیروگاهها ۳۰۴.۰۸ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۶۲.۶۰ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۵۷.۹۹ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف گاز سه بخش در این روز به ۶۲۴ میلیون و ۶۷۰ هزار مترمکعب رسید.
بیش از ۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون مترمکعب گاز در سه بخش نیروگاهی، صنایع عمده و خانگی در هفته دوم شهریور ۱۴۰۴ مصرف شد و نتایج مصرف گاز در هفته منتهی به ۱۴ شهریور نشان میدهد نیروگاهها با میانگین مصرف روزانه حدود ۳۰۳ میلیون مترمکعب همچنان محور اصلی مصرف انرژی گاز کشور هستند و روند روزانه مصرف، تغییرات جزئی در صنایع عمده و نوسانهای محسوستری در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ثبت کرده است.