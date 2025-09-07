

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بررسی وضع مصرف گاز طبیعی در بازه زمانی هشتم تا ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ نشان‌دهنده این است که نیروگاه‌ها کماکان با بیش از ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب در صدر فهرست مصرف‌کنندگان گاز کشور قرار دارند و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء با بیش از یک میلیارد و ۱۷۴ میلیون مترمکعب و صنایع عمده با یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون مترمکعب در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

شنبه، هشتم شهریور: نیروگاه‌ها ۲۹۰.۷۳ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۶۲.۰۵ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۶۷.۴۶ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف سه بخش در این روز به ۶۲۰ میلیون و ۲۴۰ هزار مترمکعب رسید.

یکشنبه، نهم شهریور: مصرف گاز در نیروگاه‌ها به ۳۰۱.۱۷ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۶۵.۳۳ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء به ۱۶۴.۹۶ میلیون مترمکعب رسید. ۶۳۱ میلیون و ۴۶۰ هزار مترمکعب در مجموع در این سه بخش در این روز مصرف شده است.

دوشنبه، ۱۰ شهریور: نیروگاه‌ها ۲۹۷.۷۷ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۶۷.۷۷ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۶۸.۷۹ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. مجموع مصرف در این روز به ۶۳۴ میلیون و ۳۳۰ هزار مترمکعب رسید.

سه‌شنبه، ۱۱ شهریور: نیروگاه‌ها ۳۱۱.۹۱ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. صنایع عمده ۱۶۷.۹۶ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۶۸.۴۹ میلیون مترمکعب دریافت کردند. مجموع مصرف سه بخش در این روز ۶۴۸ میلیون و ۳۶۰ هزار مترمکعب بود.

چهارشنبه، ۱۲ شهریور: نیروگاه‌ها ۳۰۵.۲۱ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۶۶.۴۱ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۷۸.۴۶ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف گاز در سه بخش در این روز به ۶۵۰ میلیون و ۸۰ هزار مترمکعب رسید.

پنج‌شنبه، ۱۳ شهریور: نیروگاه‌ها ۳۰۸.۱۷ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. صنایع عمده ۱۶۸.۴۰ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۶۸.۴۴ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. در این روز مجموع مصرف گاز سه بخش ۶۴۵ میلیون و ۱۰ هزار مترمکعب ثبت شده است.

جمعه، ۱۴ شهریور: نیروگاه‌ها ۳۰۴.۰۸ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۶۲.۶۰ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۵۷.۹۹ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف گاز سه بخش در این روز به ۶۲۴ میلیون و ۶۷۰ هزار مترمکعب رسید.

بیش از ۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون مترمکعب گاز در سه بخش نیروگاهی، صنایع عمده و خانگی در هفته دوم شهریور ۱۴۰۴ مصرف شد و نتایج مصرف گاز در هفته منتهی به ۱۴ شهریور نشان می‌دهد نیروگاه‌ها با میانگین مصرف روزانه حدود ۳۰۳ میلیون مترمکعب همچنان محور اصلی مصرف انرژی گاز کشور هستند و روند روزانه مصرف، تغییرات جزئی در صنایع عمده و نوسان‌های محسوس‌تری در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ثبت کرده است.