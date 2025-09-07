دبیر علمی جایزه شهید اندرزگو گفت: چهارمین دوره این جایزه با رشد کمی و کیفی آثار رسیده مواجه بود.

آقای گلعلی بابایی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: ما در این دوره جشنواره بیش از ۳۰۰ اثر دریافت کردیم که حتی با وجود دوبار تمدید مهلت دریافت کتاب‌ها، رشد آثاردریافتی را شاهد بودیم.

وی گفت: این آثار در بخش‌های داستانی و غیر داستانی مانند تاریخ شفاهی، روایت مستند، رمان بزرگسال و کودک در گروه‌های مختلف داوری بررسی شدند.

دبیر علمی جایزه شهید اندرزگو گفت: درباره انقلاب اسلامی و مبارزه با رژیم پهلوی حرف‌های زیادی برای گفتن هست که باید نوشته شود، از ماهیت رژیم شاه تا خصوصیت‌های آن که تاریخ نگاران شرکت کننده در این جایزه سعی کرده‌اند آن را به تصویر بکشند.

آقای بابایی گفت: این جایزه ادبی در عین حال میدان رقابت برای کشف بهترین آثار در زمینه انقلاب اسلامی است تا به چهره سازی و تحریف و تطهیر پهلوی‌ها مقابله شود.

جایزه شهید اندرزگو در حال حاضر چهارمین دوره خودرا می‌گذراند.

محسن پرویز دبیر پیشین این جایزه بود که این هفته از ۱۴ برابری شدن آثار ارسالی به دبیرخانه جایزه ادبی شهید اندرزگو خبر داد.

برگزیدگان جایزه ادبی شهید اندرزگو، دوشنبه ۱۷ شهریور در سوره مهر معرفی می‌شوند.