سرای امید در البرز آغازگر موج شادی پاییزی خواهد بود
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با اشاره به ظرفیتهای هنری استان گفت: جشنواره فرهنگی هنری ورزشی فرصتی برای تقویت روحیه جمعی و اعتلای فرهنگ عمومی است و سرای امید در البرز آغازگر موج شادی پاییزی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، شریفی با بیان اینکه با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت همدلی است گفت: جشنواره فرهنگی هنری ورزشی سرای امید استان البرز به مدت یک هفته از ۴ تا ۱۱ مهر، فضایی متفاوت از شور و امید در استان ایجاد خواهد کرد.
وی گفت: این جشنواره فرصتی برای تقویت روحیه جمعی و اعتلای فرهنگ عمومی است. ما میخواهیم با استفاده از ظرفیت هنرمندان بومی و فضای عمومی شهر، هفتهای مملو از انرژی، خلاقیت و امید را رقم بزنیم.
جشنواره فرهنگی هنری ورزشی سرای امید بر اساس ابلاغ وزارت کشور، همزمان با سراسر کشور و با شعار امید، نشاط، همدلی برگزار میشود. این مراسم شامل برنامههای متنوع موسیقی، هنرهای تجسمی و عکاسی است که با پشتیبانی فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز در شهرها و شهرستانهای مختلف استان اجرا خواهد شد.
فراخوان عمومی جشنواره موسیقی و جشنواره هنرهای تجسمی و عکاسی به زودی منتشر و ثبتنام آغاز میشود. رویدادها شامل اجراهای زنده موسیقی محلی و کلاسیک، نمایشگاههای آثار هنری و مسابقات عکاسی در البرز است.