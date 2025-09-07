مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با اشاره به ظرفیت‌های هنری استان گفت: جشنواره فرهنگی هنری ورزشی فرصتی برای تقویت روحیه جمعی و اعتلای فرهنگ عمومی است و سرای امید در البرز آغازگر موج شادی پاییزی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، شریفی با بیان اینکه با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت همدلی است گفت: جشنواره فرهنگی هنری ورزشی سرای امید استان البرز به مدت یک هفته‌ از ۴ تا ۱۱ مهر، فضایی متفاوت از شور و امید در استان ایجاد خواهد کرد.

وی گفت: این جشنواره فرصتی برای تقویت روحیه جمعی و اعتلای فرهنگ عمومی است. ما می‌خواهیم با استفاده از ظرفیت هنرمندان بومی و فضای عمومی شهر، هفته‌ای مملو از انرژی، خلاقیت و امید را رقم بزنیم.

جشنواره فرهنگی هنری ورزشی سرای امید بر اساس ابلاغ وزارت کشور، همزمان با سراسر کشور و با شعار امید، نشاط، همدلی برگزار می‌شود. این مراسم شامل برنامه‌های متنوع موسیقی، هنر‌های تجسمی و عکاسی است که با پشتیبانی فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز در شهر‌ها و شهرستان‌های مختلف استان اجرا خواهد شد.

فراخوان عمومی جشنواره موسیقی و جشنواره هنر‌های تجسمی و عکاسی به زودی منتشر و ثبت‌نام آغاز می‌شود. رویداد‌ها شامل اجرا‌های زنده موسیقی محلی و کلاسیک، نمایشگاه‌های آثار هنری و مسابقات عکاسی در البرز است.