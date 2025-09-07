پخش زنده
تفاهمنامه همکاریهای علمی، آموزشی و پژوهشی میان دفتر بازاریابی و تجاریسازی معاونت صنایعدستی و انجمن علمی فناوری چاپ ایران به امضا رسید و بر اهمیت ورود سرمایهگذاران به حوزه بستهبندی صنایعدستی و استفاده از نمادهای ایرانیاسلامی تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما سلسله نشستهای صدمنظر۵ با عنوان «صنعت چاپ و صنایعدستی، همآفرینی در ارتقای برند ملی» با حضور فرزاد اوجانی مدیرکل بازاریابی و تجاریسازی صنایعدستی، محمد بیطرفان رئیس انجمن علمی فناوری چاپ ایران و جمعی از هنرمندان صنایعدستی و فعالان صنعت چاپ صبح امروز یکشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴ در مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد برگزار شد.
فرزاد اوجانی مدیرکل بازاریابی و تجاریسازی صنایعدستی با اشاره به فعالیت ۵۷۰ هزار هنرمند در حوزه صنایعدستی و صادرات ۲۲۰ میلیون دلاری در سال گذشته، گردش مالی در حوزه صنایعدستی را ۱۰۰ همت عنوان کرد و افزود: اکثر کارگاههای صنایعدستی کوچک هستند که بهصورت جزیرهای فعالیت میکنند؛ به همین دلیل در حوزه بستهبندی صنایعدستی مشکل سرمایهگذاری وجود دارد.
وی با تأکید بر اهمیت ورود سرمایهگذاران به حوزه بستهبندی صنایعدستی، افزود: در تمامی استانها ظرفیت وجود دارد و میتوان در رشتههایی مانند پارچه، حصیربافی و سایر رشتهها امکان نمونهسازی ایجاد کرد.
اوجانی با اشاره به اینکه در حوزه بازاریابی، اصلاح ساختارها و مقررات تلاشهای بسیاری صورت گرفته است، ادامه داد: برای تقویت و توسعه نیاز به حضور فعالانه بخش خصوصی و سرمایهگذاری است.
مدیرکل بازاریابی و تجاریسازی صنایعدستی در پایان به امضای تفاهمنامه با انجمن علمی فناوری چاپ ایران اشاره و ابراز امیدواری کرد این تفاهمنامه منجر به توسعه، ترویج و معرفی صنایعدستی در داخل و خارج از کشور شود.
در ادامه بیطرفان به ارائه گزارشی از برنامههای برگزارشده به مناسبت یازدهمین نکوداشت علوم و فناوری چاپ ایران پرداخت و ابراز امیدواری کرد همافزایی و همآفرینی میان صنعت چاپ و صنایعدستی تقویت شود.
وی با اشاره به انتخاب شعار «صنعت چاپ هویتساز برند ملی ایران»، برند ملی را بیانگر تصویر آن کشور در افکار عمومی جهان و دیگر کشورها دانست و بر اهمیت استفاده از نمادها و نقوش ایرانیاسلامی در طراحی و بستهبندی صنایعدستی بهمنظور معرفی هویت ایرانی تأکید کرد.
مجید حلاجزاده دبیر کمیته حقوق شهروندان ایرانی خارج از کشور با بیان اینکه بهعنوان بازوی کمکی در کنار دولت هستیم، به نمایندگی در ۶۳ کشور اشاره و معرفی برندهای ایرانی و حمایت از تولیدات داخلی را بهعنوان هدف اصلی این کمیته مطرح کرد.
وی از راهاندازی شبکه تلویزیونی با هدف حمایت و معرفی برندهای ایرانی و افتتاح نمایشگاه دائمی صنایعدستی در امارات طی ماههای آتی خبر داد.
حلاجزاده با اشاره به افتتاح خانه ایرانیها در هفت کشور ترکیه، امارات، بلغارستان، روسیه، ارمنستان، قبرس شمالی و مجارستان ادامه داد: خانه ایرانی با هدف حمایت از تولیدات داخلی و صادرات، حامی تمامی ایرانیها در حوزه تجارت است. هشتمین خانه ایرانی نیز در آفریقا بهزودی افتتاح میشود.
بیتا بهرامیقصر عضو هیأت علمی دانشگاه اراک، مهران کریمی مدیرعامل مجتمع پژوهان پک، محمود سمیعینصر استاد دانشگاه و مشاور برندینگ در اروپا، عطیه شمس استاد دانشگاه، شاهحسینی رئیس اتحادیه عتیقهجات و صنایعدستی نیز در این نشست به سخنرانی پرداختند.
در پایان تفاهمنامه همکاریهای علمی، آموزشی و پژوهشی میان دفتر بازاریابی و تجاریسازی معاونت صنایعدستی و انجمن علمی فناوری چاپ ایران امضا شد.