رئیس تبادل فناوری کشورهای درحال توسعه اسلامی، در نشستی با موضوع «نقش وقف در توسعه علم و فناوری» گفت: باید با نگاهی نو به سنت دیرینه وقف بنگریم و برای تولید علم و توسعه فناوری، وقف کنیم تا تأثیر آن در جامعه چند برابر شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد صدرخانلو، رئیس تبادل فناوری دیهشت (کشورهای درحال توسعه اسلامی)، در دومین روز از هفته جایزه مصطفی(ص) و در آغاز نشست با موضوع «نقش وقف در توسعه علم و فناوری» با تأکید بر جایگاه وقف در سنت اسلامی، گفت: وقف تنها یک قطعه زمین یا دارایی مشخص نیست؛ بلکه سرمایهگذاری هوشمندانه و جاودانهای در مسیر رضای خداوند است.
وی افزود: این سنت نیکو، زمانی که با نیازهای روز پیوند بخورد، میتواند قدرتمندترین موتور محرک پیشرفت جامعه اسلامی باشد. بیتالحکمهها، کتابخانهها و رصدخانههای تاریخی همگی بر پایه وقف شکل گرفتند و دانشمندان مسلمان در حوزههایی چون نجوم، پزشکی و ریاضیات، جهان را متحول کردند. امروز نیز احیای آن عصر طلایی نیازمند وقف هوشمند و همافزایی برای توسعه علم و فناوری است.
صدرخانلو با طرح ایدههایی همچون ایجاد صندوق سرمایهگذاری وقفی، آزمایشگاه پیشرفته یا پلتفرم حمایتی برای استارتاپها، اظهار کرد: چنین طرحهایی ماهیتی فراملی دارند و میتوانند در جمعهایی مانند امروز شکل بگیرند. ما در پی جهادی علمی برای ایجاد زیرساختهای پایدار و پاسخ به چالشهای عصر مدرن هستیم.
وی تأکید کرد: باید با نگاهی نو به سنت دیرینه وقف بنگریم و برای تولید علم و توسعه فناوری وقف کنیم تا تأثیر آن در جامعه چند برابر شود. اگر هر یک از ما سهمی هرچند کوچک در این حرکت بزرگ داشته باشیم، یقیناً شاهد طلوع دوباره تمدنی خواهیم بود که علم و ایمان، دو بال پرواز آن هستند.
در دومین روز از هفته جایزه مصطفی(ص)، پارک فناوری پردیس میزبان میزگردی بینالمللی شد که در آن دانشمندان ۹ کشور با هدف بازتعریف و احیای نقش وقف در توسعه علم و فناوری، تجربیات خود را به اشتراک گذاشتند و راهکارهایی فراملی را برای پیوند سنتهای علمی گذشته با نیازهای امروز جهان اسلام ارائه کردند.
امروز در این دومین روز از هفته جایزه مصطفی(ص)، میزگردی با موضوع «نقش وقف در توسعه علم و فناوری» در پارک فناوری پردیس برگزار شد. هدف این نشست، بررسی و تبیین جایگاه وقف در توسعه فناوری و شناسایی راهکارها و چالشهای پیشروی آن بود.
در این رویداد، دانشمندانی از ۹ کشور تجربیات خود را در این حوزه به اشتراک گذاشتند. طبق برنامه، پس از طرح موضوع توسط مجری، هر یک از مهمانان در بخش صبح به مدت ۱۰ دقیقه و در بخش بعدازظهر در ۵ دقیقه، دیدگاهها و دستاوردهای خود را ارائه کردند. در پایان، جمعبندی مباحث، انجام و پیشنهادهای عملی برای پیشرفت این حوزه مطرح شد.
شرکتکنندگان این نشست از کشورهای ایران، پاکستان، موزامبیک، نیجر، عمان، کویت، هند و مالزی حضور داشتند. این برنامه فرصتی برای تبادل نظر درباره چالشهای جهان اسلام و ارائه راهکارهای بهبود آموزش ابتدایی و دانشگاهی بود که انتظار میرود به تدوین راهبردهای اجراییتر منجر شود.
از جمله مهمانان حاضر میتوان به محمدو کاه (گامبیا)، عبدالمناف بهبهانی (کویت)، حاج ایوب بهارین، محمد اسیراف بن بهارین و جعفر کوشعاری (مالزی)، ارمسید محمدمهدی رضوی (هند)، نادیرا پنجوانی (پاکستان)، سید آفتاب حیدر (عراق)، سید علی الموسوی حاجی نوررفان بن حاجی زینل (برونئی)، نادر امیرعلی (ماداگاسکار)، صالح بن سلیمان الزهیمی (عمان)، محمد شریف، نصیرعلی بخاری و دکتر محمدعلی کنعانی (پاکستان) و شیخ حسن ادا (پاکستان) اشاره کرد.