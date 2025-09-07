پخش زنده
۶۸ تُن گاز مایع غیر مجاز قاچاق در بم از سه کشنده تانکر کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده انتظامی بم از توقیف همزمان سه دستگاه کشنده بونکردار حامل ۶۸ تن گاز مایع فاقد مجوز حمل گاز قاچاق خبر داد.
سرهنگ عبدلی نسب گفت: ماموران مبارزه با کالا و قاچاق این فرماندهی هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور مواصلاتی بم_ زاهدان همزمان به سه دستگاه کشنده بونکردار مشکوک و آنها را متوقف کردند.
وی افزود: ماموران در بازرسی از تانکرهای توقیفی مقدار ۶۸ تن و ۵۴۰ کیلوگرم گاز مایع غیر مجاز را که فاقد مدارک قانونی بوده و با ارائه بارنامه جعلی قصد انتقال این محمولهها را از استان اصفهان به مرزهای شرقی داشتند را کشف کردند.
این مقام انتظامی با اشاره به شناسایی سه متخلف در این رابطه و معرفی آنها به اداره تعزیرات حکومتی، و دستگاه قضایی تحویل داده شد.
وی گفت: ارزش ریالی محمولههای گاز مایع غیر مجاز کشف شده بنابر اعلام نظر کارشناسان بیش از ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.