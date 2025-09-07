به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده انتظامی بم از توقیف همزمان سه دستگاه کشنده بونکردار حامل ۶۸ تن گاز مایع فاقد مجوز حمل گاز قاچاق خبر داد.

سرهنگ عبدلی نسب گفت: ماموران مبارزه با کالا و قاچاق این فرماندهی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور مواصلاتی بم_ زاهدان همزمان به سه دستگاه کشنده بونکردار مشکوک و آنها را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از تانکر‌های توقیفی مقدار ۶۸ تن و ۵۴۰ کیلوگرم گاز مایع غیر مجاز را که فاقد مدارک قانونی بوده و با ارائه بارنامه جعلی قصد انتقال این محموله‌ها را از استان اصفهان به مرز‌های شرقی داشتند را کشف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به شناسایی سه متخلف در این رابطه و معرفی آنها به اداره تعزیرات حکومتی، و دستگاه قضایی تحویل داده شد.

وی گفت: ارزش ریالی محموله‌های گاز مایع غیر مجاز کشف شده بنابر اعلام نظر کارشناسان بیش از ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.