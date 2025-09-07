پخش زنده
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان استان بوشهر گفت: در تابستان امسال ۲ هزار کودک، هزار نوجوان و ۲۰۰ خانواده در فعالیت های این کانون شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سمیه رسولی افزود: تابستان امسال ۱۶۳ کارگاه فرهنگی، هنری، ادبی و علمی برای اعضا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سطح استان برگزار شد که تعداد آنها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش داشته است.
وی یادآورشد: تنوع کارگاههای تابستانه کانون بسیار زیاد است که پرمخاطبترین آنها قصه گویی، سفالگری و معرفی کتاب است.
رسولی گفت: این کانون با هدف فراهم کردن اوقات فراغت مطلوب و مفید برای کودکان و نوجوانان در همه مراکز استان بوشهر، دورههای مختلف فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و پژوهشی در قالب کارگاههای عمومی به صورت رایگان برگزار میکند.
وی ضمن اشاره به پایان فعالیت این کارگاهها در ۱۵ شهریور افزود: اغلب اعضا و کارکنان کانون در نیمه دوم شهریور به مسافرت میروند و بر همین اساس در این تاریخ پایان دورهها اعلام میشود، اما با توجه به تعطیلیها و غیبت برخی از شرکت کنندگان جلسات جبرانی این کارگاهها تا پایان شهریور ماه ادامه دارد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یادآور شد: اعضای کانون به دو دسته عضو اسمی و عضو فعال تقسیم میشوند که دسته اول پیش از این عضو شده و در کارگاهها و برنامهها شرکت نمیکنند که اکنون تعداد آنها ۲۰ هزار نفر است و دسته دوم افرادی هستند که به صورت فعال در برنامهها مشارکت دارند.
رسولی ادامه داد: اکنون ۱۴ هزار و ۶ نفر عضو فعال در کانون پرورش فکری استان بوشهر وجود دارد که تعداد چهار هزار و ۴۶۴ نفر از آنها امسال از طریق ۲۴ مرکز کانون در سطح استان به عضویت این نهاد درآمده و در برنامهها و کارگاهها مشارکت دارند.
وی بیان کرد: براساس اعلام عمومی، عضویت درکانون و ثبت نام در دورههای مختلف کارگاههای عمومی ترم تابستانه برای همه کودکان و نواجوانان تا بیستم تیرماه رایگان بود.
رسولی گفت: در کارگاههای کتابسازی کانون، کودکان با نوشتن داستان، تصویرگری و صحافی، نخستین کتاب دستساز خود را تولید میکنند و با مراحل خلق یک اثر ادبی آشنا میشوند.