رییس جمعیت هلال احمر رودسر گفت: یک مرد ۶۵ ساله اهل قزوین که برای تعطیلات تابستانی به گیلان سفر کرده بود در مناطق خطرآفرین دریا غرق شد و جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی اکبر تمجیدی گفت: مرد۶۵ ساله قزوینی به دلیل نامساعد بود شرایط دریا و توجه نکردن به تذکرات ناجیان، در منطقه شنا ممنوع دریای خزر غرق شد و جان خود را از دست داد.
وی افزود: همکاران ما در هیأت نجات غریق و هلال احمر در تمامی طول روز در تلاشند تا امنیت گردشگران و مردم را در دریا تأمین کنند، اما بی توجهی به تذکرات آنان موجب به خطر افتادن جان خاطیان میشود.