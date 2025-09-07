به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی اکبر تمجیدی گفت: مرد۶۵ ساله قزوینی به دلیل نامساعد بود شرایط دریا و توجه نکردن به تذکرات ناجیان، در منطقه شنا ممنوع دریای خزر غرق شد و جان خود را از دست داد.

وی افزود: همکاران ما در هیأت نجات غریق و هلال احمر در تمامی طول روز در تلاشند تا امنیت گردشگران و مردم را در دریا تأمین کنند، اما بی توجهی به تذکرات آنان موجب به خطر افتادن جان خاطیان می‌شود.