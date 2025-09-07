به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محمد نعمتی» اظهار کرد: پالایشگاه دهم پارس جنوبی با توجه به رضایت کامل از عملکرد مطلوب یکی از شرکت‌های توانمند داخلی در اجرای تعمیرات و بهره‌برداری واحد‌های ۱۰۶ پالایشگاه‌های یازدهم و دوازدهم، قرارداد سه ساله واحد ۱۰۶ پالایشگاه دهم را به این شرکت واگذار کرد.

وی با بیان اینکه بر اساس این قرارداد، شرکت سازنده داخلی طرف قرارداد متعهد به انجام تعمیرات اساسی و دوره‌ای تجهیزات، به‌ویژه توربوکمپرسور‌های MGT۳۰/DUT۸۰ و ارائه خدمات تخصصی در حوزه نگهداری و تعمیرات است، افزود: امضای این قرارداد نشان‌دهنده اعتماد پایدار کارفرما به توانمندی‌ها و تجربه ارزشمند شرکت‌های توانمند داخلی در حوزه تعمیرات تخصصی صنعت نفت و گاز است.

مدیر پالایشگاه دهم پارس جنوبی با یادآوری اینکه ازجمله دستاورد‌های قابل‌توجه قرارداد‌های قبلی، افزایش ۴ درصدی تزریق گاز به خطوط سراسری انتقال، در یک سال پس از آغاز قرارداد‌های سه ساله پالایشگاه‌های یازدهم و دوازدهم بوده است، بیان کرد: این همکاری جدید با شرکت سازنده داخلی، افزون بر ارتقای ضریب اطمینان تجهیزات و کاهش ریسک‌های عملیاتی، نقش مهمی در افزایش پایداری تولید و تداوم روند توسعه‌ای مجتمع گازی پارس جنوبی خواهد داشت.