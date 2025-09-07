وی افزود: براساس تفاهمنامه ها، اقدامات عملیاتی در زمینه همکاری های موزه ملی، برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در تهران و ایروان، در حوزه میراث فرهنگی، ثبت مشترک آثار ملموس و ناملموس در سال ۲۰۲۵ در یونسکو و آموزش و مرمت در حوزه میراث و صنایع دستی را اجرایی می کنیم.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: از ۴۰۰ رشته صنایع دستی ثبت شده در جهان، ۳۰۰ رشته آن در ایران وجود دارد و ۵۷۳ نفر به صورت رسمی و یک میلیون زن خانه دار در خانه های خود در حال تولید صنایع دستی هستند. در سال ۲۰۲۴، ۵۰۰ میلیون دلار صادرات صنایع دستی داشتیم.

آمادگی ایران برای مرمت مسجد کبود ارمنستان

صالحی امیری ادامه داد: ما به این باور رسیده ایم که دوستان ارمنی با ما همکاری سازنده ای داشته و دارند. ما معتقدیم همگرایی و صلح میان ادیان می تواند از نقاط مقدس شروع شود ما عمده کلیساها را مرمت و در یونسکو ثبت کردیم. همکاران میراث فرهنگی من برای مرمت مسجد کبود ارمنستان که از آثار دوره قاجار است آمادگی دارند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی ایران که از اساتید بنام است آمادگی برگزاری کارگاه های آموزشی مشترک برای هنرمندان در رشته های مینیاتور، سفالگری ارمنی و مرمت آثار را دارد.

صالحی امیری خاطرنشان کرد: در دیدار با نخست وزیر ارمنستان پیشنهاد راه اندازی تور گردشگری ارامنه از ایران خصوصا بازدید از کلیساها و گردشگری ایران و متقابلاً تور گردشگری ایران برای بازدید از ارمنستان را داشتم. در سال ۲۰۲۴، ۲۶۳ هزار نفر از ارمنستان به ایران سفر کردند و ۲۱۳ هزار نفر ایرانی هم به ارمنستان رفتند که نسبت به سال ۲۰۲۳ رشد ۵۳ درصدی را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: اینجا خانه مردم ارمنستان است، یکی از علاقه مندی آنها سفر به ارمنستان است که فضا برای آنها مهیا است.

یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ارکستر سمفونیک فیلارمونیک را از شبکه های اجتماعی دیدند

صالحی امیری گفت: براساس تفاهمنامه، اولین همکاری مشترک ما برگزاری در تخت جمشید بود که بیش از یک صد تن از نوازندگان از ارمنستان در این رویداد حاضر شدند و شب رویایی را رقم زدند و در ایران و ارمنستان بازخورد خوبی داشت.

وی اضافه کرد: از زحمات دوستان ارمنی خصوصا سفیر و همکارانم برای برگزاری این رویداد تشکر می کنم، تمرکز ما بر این بود جمعیت زیادی در تخت جمشید جمع نشوند، اگر حضور همه افراد آزاد بود، براساس برآوردها ۲۰ هزار نفر برای دیدن این کنسرت می‌آمدند اما باستان شناسان نگران میراث بودند. باستان شناسان ما به صورت جدی در برگزاری رویدادها در بناهای تاریخی خصوصا تخت جمشید مقاومت دارند اما استدلال ما قوی تر از آقایان است و معتقدیم این میراث باید باعث نشاط اجتماعی شود، میراث برای گذشتگان نیست برای امروز و آیندگان است. شب گذشته دو ساعت بعد از این رویداد یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر این کنسرت را از شبکه های اجتماعی دیدند. از صبح فرصت نکردم بررسی کنم قطعا تعداد بازدیدها از چند میلیون گذشته، برگزاری این رویداد می تواند نقطه آغازی برای همکاری های دو کشور باشد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگر و صنایع دستی اذعان داشت: ما آمادگی داریم محتوای تولیدی برای جذابیت های ارمنستان اعم از فیلم، پادکست و مستند را در رسانه های ایران پخش کنیم و متقابلاً انتظار داریم جذابیت های ایران در رسانه های ارمنستانی به تصویر کشیده شود.

صالحی امیری خطاب به وزیر فرهنگ، آموزش و ورزش جمهوری ارمنستان گفت: تقاضا می کنم سفر را یک روز افزایش دهید و از کلیسا و آثار باستانی ما بازدید داشته باشید.

وی توضیح داد: وزرای همکار من برنامه ها و دیدارهای فشرده را برای شما در نظر گرفته اند انتظار داریم روابط دو جانبه در حوزه های فرهنگی گردشگری ، آموزش و میراث فرهنگی را تقویت کنید.

معاون گردشگری نیز در این نشست گفت: ارمنستان جزو کشورهای هدف گردشگری ماست، هدفگذاری ما جذب ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار گردشگر از این کشور در سال گذشته بود که بیش از ۵۰ درصد آن محقق شد.

انوشیروان محسنی بندپی افزود: به دنبال برگزاری رودشو در ارمنستان هستیم.

مدیرکل ثبت حریم و آثار تاریخی و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی نیز گفت: آیین تادئوس مقدس را در سال ۲۰۲۰ به صورت مشترک با ارمنستان ثبت کردیم.

علیرضا ایزدی افزود: پرونده مشترک جشن تیرگان یا وارداوار نیز برای ثبت یونسکو مورد پذیرش اولیه قرار گرفته و آذر سال آینده کارهای نهایی آن انجام می شود.

در پایان این نشست وزیر میراث فرهنگی، گردشگر و صنایع دستی و وزیر فرهنگ، آموزش و ورزش جمهوری ارمنستان هدیه ای از صنایع دستی دو کشور به هم اهدا کردند.