مدیرکل برنامه‌ریزی آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور از بازگشت رشته‌محل‌های این دانشگاه در ۳۱ استان کشور به فهرست انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدیه رحمانیان گفت: بر اساس اصلاحیه جدید دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری و با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رشته‌محل‌های دانشگاه پیام نور که در دفترچه اولیه حذف شده بودند، دوباره به فهرست بازگشتند و اکنون در دسترس داوطلبان قرار دارند.

وی این تغییر را فرصتی مهم برای متقاضیان آزمون سراسری و پذیرش بدون آزمون دانست و تأکید کرد: افزایش رشته‌محل‌ها به‌ویژه در گروه‌های علوم انسانی، فنی مهندسی و علوم پایه، امکان انتخاب‌های گسترده‌تر و ادامه تحصیل در نزدیک‌ترین مرکز یا واحد دانشگاهی به محل زندگی و اشتغال داوطلبان را فراهم می‌کند.

مدیرکل برنامه‌ریزی آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام‌نور با اشاره به ظرفیت و ویژگی‌های این دانشگاه گفت: پیام‌نور با گسترده‌ترین شبکه مراکز در کشور و بهره‌گیری از شیوه آموزشی ترکیبی، انعطاف بالایی برای دانشجویان ایجاد کرده است.

وی گفت: این مدل آموزشی به‌ویژه برای شاغلان و افرادی که امکان حضور تمام‌وقت در دانشگاه ندارند، شرایطی را فراهم می‌کند تا بدون محدودیت زمانی و مکانی تحصیل کنند.

وی شهریه مناسب، کیفیت علمی قابل قبول، موفقیت دانش‌آموختگان در آزمون‌های وکالت و استخدامی، اعتبار مدارک تحصیلی در مقاطع بالاتر، سهولت تغییر رشته و مهمانی در سایر مراکز و امکان انتخاب محل آزمون در سراسر کشور را از مزایای دانشگاه پیام نور برشمرد.

رحمانیان با اشاره به تمدید مهلت انتخاب رشته و ثبت‌نام تا ۱۸ شهریور توصیه کرد: داوطلبان پیش از نهایی کردن انتخاب رشته خود، اصلاحیه جدید دفترچه انتخاب رشته را به دقت مطالعه کنند تا بتوانند از این فرصت تازه برای انتخاب رشته‌محل‌های متنوع بهره‌مند شوند.