به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، سلسله رویداد‌های آموزشی محرابیان با هدف تربیت و پرورش هنرمندان تئاتر بچه‌های مسجد، در ، از ۱۵ تا ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴ در استان البرز برگزار می‌شود. این رویداد که سومین مرحله از این مجموعه آموزشی است، میزبان هنرمندانی از استان‌های ایلام، قم، قزوین، کاشان و البرز خواهد بود.

حسین فدایی محمدرضا آزاد و علی فرحناک از اساتید برجسته حاضر در این دوره هستند که با هدف ارتقای مهارت‌های کارگردانی تئاتر، تجربیات خود را با شرکت‌کنندگان به اشتراک خواهند گذاشت.

این رویداد به همت مرکز هنر‌های نمایشی حوزه هنری و میزبانی استان البرز برگزار می‌شود و فرصتی ارزشمند برای پرورش استعداد‌های جوان در حوزه تئاتر بچه‌های مسجد فراهم می‌آورد.