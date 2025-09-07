به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مراسم رونمایی از سامانه خودکاربری افراد دارای دانش حقوقی با حضور محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، حمیدرضا موحدی، معاون منابع انسانی قوه قضائیه، محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، بهنام حبیب‌زاده، مومن رئیس کانون وکلای مرکز، نگین‌تاجی، قائم مقام معاونت حقوقی قوه قضائیه و جمعی از مسئولان قضایی برگزار شد.

محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در این مراسم، گفت: سابقا وکلا و قضات برای ثبت شکواییه و لایحه شخصی با مشکل مواجه بودند و در حقیقت دسترسی خودکاربری نداشتند و برای ثبت این درخواست‌ها باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می‌کردند. از امروز و از طریق سامانه خودکاربری اشخاص دارای دانش حقوقی این مشکل مرتفع شده و قضات و وکلا می‌توانند از این طریق درخواست‌های خود را ثبت کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به اینکه گسترش فناوری‌های نوین و دسترسی مردم به این خدمات از تاکیدات همیشگی مقام معظم رهبری به مسئولان قضایی بوده است، افزود: در سند تحول قضایی نیز تاکیدات ویژه‌ای برای دسترسی مردم به خدمات نوین شده است. در بند (خ) برنامه هفتم توسعه نیز تکالیف مشخصی برای دستگاه قضایی در زمینه دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی تعریف شده است. در همین راستا در این سال‌ها اقدامات گسترده‌ای در این زمینه انجام گرفته است.

کاظمی فرد گفت: امروز قوه قضائیه خدمات ۲۴ ساعته دارد و به لطف فناوری‌های نوین در ۲۴ ساعت شبانه‌روز و در هر پهنه جغرفیایی خدمات قضایی به مردم ارائه می‌دهد. همه مردم ایران حتی ایرانیان خارج از کشور در هر ساعت از شبانه‌روز و در هرکجای کره خاکی می‌توانند به این خدمات دسترسی داشته باشند.

وی در ادامه از ثبت ۹۶ درصد از ابلاغ‌ها در دستگاه قضایی به صورت الکترونیک خبر داد و افزود: حدود ۳۱ درصد از ثبت‌نام‌ها در سامانه ثنا از طریق خودکاربری ثبت می‌شود؛ یعنی افراد بدون مراجعه حضوری و در منزل این ثبت‌نام‌ها را انجام می‌دهند. ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار گواهی عدم سوءپیشینه نیز صادر شده که ۶۰ درصد آنها به صورت خودکاربری ثبت شده است. برنامه دستگاه قضایی این است که خدمات متنوعی را از طریق این سامانه‌ها به مردم ارائه کند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: امروز مردم با این خدمات می‌توانند از منزل پرونده قضایی خود را پیگیری کنند و نیاز به مراجعه به دادگاه نیست. برای شفافیت فعالیت‌های وکلا نیز قرارداد‌های بین وکلا و موکلین در سامانه ثبت می‌شود. در همین راستا سالانه بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار قرارداد وکالت بین وکیل و موکل ثبت می‌شود.

کاظمی‌فرد افزود: برای بهبود فضای کسب و کار و افزایش شفافیت در معاملات نیز سامانه اعتبار معاملاتی با ۱۱ ویژگی منحصر‌به‌فرد راه‌اندازی شده است. این سامانه در اختیار سکو‌های بخش خصوصی و سامانه‌های کاتب و خودنویس نیز قرار گرفته است و اگر شخصی ممنوع‌المعامله باشد در زمان عقد قرارداد در سامانه قابل رویت است و طرفین معامله و مشاوران املاک از آن مطلع می‌شوند.

وی گفت: در حال حاضر بیش از ۱۵۰ هزار وکیل در کشور اقدامات مربوط به موکلین خود را در سامانه ثبت می‌کنند. اگر این وکلا بخواهند درخواست شخصی ثبت کنند باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند. از این پس گزینه اشخاص دارای دانش حقوقی در سامانه عدل ایران اضافه می‌شود و وکلا و قضات می‌توانند درخواست‌ها و شکواییه‌های شخصی خود را در آنجا ثبت کنند. در گام اول دسترسی به این بخش در اختیار بیش از ۲۰۰ هزار نفر قضات و وکلا قرار می‌گیرد و در گام‌های بعدی به اساتید حقوق و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، داوران، نمایندگان حقوقی ادارات، کارشناسان رسمی و ... دسترسی داده می‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: افراد دارای دانش حقوقی می‌توانند همه شکواییه‌ها، اظهارنامه‌ها، لوایح، دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری و سایر امور مربوطه خود را در بستر این سامانه انجام دهند. برای سایر مردم نیز با توجه به اینکه ساده‌سازی برخی فرآیند‌ها نیاز است که انجام شود در آینده زیرساخت مناسبی برای دسترسی بهتر و آسان‌تر مردم به خدمات قضایی رونمایی خواهد شد.

حمیدرضا موحدی معاون منابع انسانی قوه قضائیه در این مراسم گفت: هوشمندسازی، زمینه گسترش خدمات قضایی و دسترسی آسان مردم به این خدمات را فراهم می‌آورد.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه نیز در این مراسم، افزود: در دسترس قرار گرفتن خدمات حقوقی و قضایی یکی از اهداف سند تحول قضایی است و انصافا در این زمینه اقدامات مطلوبی توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به انجام رسیده است.

موحدی گفت: به لطف الهی هر روز شاهد یک اتفاق مثبت در زمینه هوشمندسازی قوه قضائیه و گسترش فناوری‌های نوین هستیم به همین منظور قدردان زحمات همه عزیزان در این بخش هستیم.

وی افزود: مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قضایی به این موضوع تاکید داشتند که قوه قضائیه باید به سمت هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین پیش برود. ریاست قوه قضاییه نیز مکررا بر این مهم تاکید دارند و برای همه ما در این زمینه تکلیف ایجاد کردند.

معاون منابع انسانی قوه قضاییه با اشاره به اینکه هوشمندسازی، زمینه گسترش خدمات قضایی و دسترسی آسان مردم به این خدمات را فراهم می‌آورد، گفت: امیدواریم در آینده شاهد گسترش بیش از پیش این خدمات باشیم.

محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: در سال‌های اخیر استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی افزایش چشمگیری داشته است.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه، با تبریک هفته وحدت، گفت: در سال‌های اخیر استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی افزایش چشمگیری داشته است؛ بنابراین به سهم خودم و به عنوان نماینده مردم از ارائه این خدمات توسط دستگاه قضایی قدردانی و تشکر دارم.

سرگزی افزود: اثر اقدامات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در زندگی مردم ملموس است و در کاهش اطاله دادرسی و رعایت شان مراجعان نقش تعیین کننده‌ای داشته است.

وی گفت: وکلای ما می‌توانند برای وکلای خود شکایت مطرح و یا لایحه‌ای اضافه کنند، اما اگر خودشان دادخواستی داشته باشند حتما باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می‌کردند و این خلا بسیار بزرگی بود که مقام قضایی و وکلا را با مشکل مواجه می‌کرد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: این پیش‌بینی بسیار ارزشمند علاوه بر اینکه از شان وکلا و قضات ما صیانت می‌کند از اطاله دادرسی نیز جلوگیری می‌کند. با این اقدام و پیش‌بینی دسترسی این افراد به این بخش‌ها تسهیل شده است. از ریاست قوه قضائیه بخاطر توجه ویژه به فناوری‌های نوین و تلاش برای احقاق حق مردم قدردانی و تشکر دارم.

سرگزی گفت: ریاست قوه قضائیه همواره به ما تاکید دارند که در وضع قوانین، سنگینی وزن منافع این قوانین باید به سمت مردم باشد و مردم بیشترین از همه از وضع قوانین جدید بهره ببرند که این نگاه بسیار ارزشمند است.

بهنام حبیب‌زاده مومن رئیس کانون وکلای مرکز نیز در این نشست، افزود: در سال‌های اخیر اقدامات مطلوب و ارزنده‌ای در زمینه دسترسی به خدمات نوین قضایی انجام شده که نشان از حرکت دستگاه قضایی به سوی مردمی‌سازی این قوه و ارائه خدمات به‌روز و آسان به مردم دارد.

رئیس کانون وکلای مرکز گفت: این سامانه نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت در رسیدگی‌ها برای وکلا و قضات دارد. وکلای عزیز در آینده متوجه نتایج مثبت این سامانه خواهند شد. امیدواریم در آینده آثار مثبت این سامانه در جامعه حقوقی نمایان شود.

حبیب‌زاده مومن افزود: از طرف جامعه وکلا از این اقدام ارزشمند دستگاه قضایی قدردانی و‌ تشکر می‌کنم.

نگین‌تاجی قائم مقام معاونت حقوقی قوه قضائیه نیز در این مراسم، با تاکید براصلاح قوانین بر اساس نظام داده‌ها، گفت: تاکنون ۶ پروژه بر اساس داده‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از این پروژه‌ها بحث قرار‌های شکلی است چرا که گرایش به صدور قرار‌های شکلی در دادگاه‌ها زیاد است.

وی افزود: این موضوع را از سال گذشته در دستور کار قرار دادیم و بیش از ۵۵ ماده در این رابطه اصلاح شده که در کمیته نهایی در حال بررسی است. تدوین قوانین بر اساس نظام داده‌ها می‌تواند تحول بزرگی را در دستگاه قضایی ایجاد کند.