معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان زنجان، گفت:با استقبال بی نظیر کارکنان و خانواده کارکنان نسبت به دوره گذشته مسابقات قرآن دادگستری استان زنجان شاهد رشد ۴۰۰ درصدی هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ امیرعلی سلیمی در آیین اختتامیه یازدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت دادگستری‌کل استان زنجان با اشاره به اینکه این رقابت‌ها پس از چهارسال وقفه با استقبال گسترده برگزار شد، گفت: در این دوره بیش از ۲۰۰ نفر از همکاران و اعضای خانواده آنان در شش رشته دعاخوانی، اذان، همخوانی، روان‌خوانی کودکان و نوجوانان، قرائت و رشته کتبی شرکت داشتند.

وی افزود: بخش کتبی مسابقات در موضوع نهج‌البلاغه به صورت برخط برگزار شد که در آن بیش از ۶۰۰ نفر حضور یافتند و ۳۵۰ نفر موفق شدند به تمامی سؤالات پاسخ صحیح دهند. در نهایت، از میان شرکت‌کنندگان، ۱۲ نفر به عنوان برگزیده انتخاب شدند که جوایزی به آنان اهدا خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این مسابقات با حضور هشت داور ممتاز استانی و در مدت ۱۰ ساعت برگزار شد که نسبت به دوره گذشته رشد ۴۰۰ درصدی مشارکت را نشان می‌دهد.

در پایان این مراسم ضمن تقدیر از نفرات ممتاز و برتر رشته‌های مختلف این دوره از مسابقات از تعدادی از خانواده‌های قرآنی دادگستری استان تجلیل شد.