نیروگاه برق خورشیدی روستای عقیل آباد اراک که با سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث می‌شود، میزان انرژی پاک استان را به ۵۰۰ مگاوات خواهد رساند.

ترویج روحیه پیشتازی در تولید انرژی از مرکز استان به روستاها

ترویج روحیه پیشتازی در تولید انرژی از مرکز استان به روستاها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در مراسمی عملیات اجرایی احداث نیروگاه شش مگاواتی خورشیدی در اراک آغاز شد.

این نیروگاه با سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینی به وسعت نه هکتار با ظرفیت شش مگاوات در منطقه روستای عقیل آباد اراک احداث خواهد شد.

استاندار مرکزی در این مراسم از تولید و اتصال ۲۱۳ مگاوات برق خورشیدی در استان خبر داد و گفت: این میزان ۲۵ درصد کل برق خورشیدی در کشور است.

زندیه وکیلی افزود: با توجه به واگذاری زمین و پروژه‌های آغاز شده تا پایان سال تولید برق خورشیدی در استان مرکزی به ۵۰۰ مگاوات خواهد رسید.

استاندار این را هم گفت که برای احداث هزار و ۸۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سال آینده اقدامات لازم آغاز شده است.