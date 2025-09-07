مدیرعامل پدافند غیرعامل استان: بازدید از زیرساختهای مازندران، اولویت کاری پدافند غیر عامل استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مازندران، ظهر امروز مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری مازندران در جلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان نکا با تقدیر از فرماندار نکا و اقدامات این شهرستان در جنگ دوازده روزه گفت: پدافند غیرعامل یک موضوع زیربنایی و ریشهای است که هرچه از آن غافل شویم، ضربههای مهلک و جبران ناپذیری در حین کار و اهداف مدنظر به ما وارد میشود.
قمی ادامه داد: اهداف کلی پدافند غیرعامل شامل کاهش تلفات انسانی، کاهش آسیب پذیری و پایدارسازی زیرساختها در برابر تهدیدات، حفظ سرمایههای زیرساختی و فیزیکی، حساس و مهم است و دستگاههای استانی باید نسبت به شناسایی و احصای تهدیدات زیرساختهای خود اقدام کنند.
فرماندار نکا هم در این نشست، پدافند غیرعامل را از ضرورتهای امروز جامعه دانست و تاکیدکرد: باید تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی پیرامون ایمن سازی و حفاظت جامعه در مقابل تهدیدات، آمادگی لازم را در حوزه کاری خود داشته باشند.
داودی با اشاره به اینکه داشتن طرح جامع پدافند غیرعامل به عنوان نقشه راه برای تمامی دستگاهها ضروری است، افزود: اگر طرح جامع نداشته باشیم در مقابل تهاجم دشمنان آسیب پذیر خواهیم بود.
رئیس شورای پدافند غیرعامل شهرستان نکا بیان داشت: امروز دشمن به دنبال شناسایی نقاط آسیب پذیر بوده و باید سطح آمادگی ادارات و دستگاهها افزایش یابد تا در بحرانها بتوان اقدامات لازم را در جهت ارائه خدمات به مردم انجام داد.