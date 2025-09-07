پخش زنده
از ۲۷.۶ میلیارد دلار تجارت ایران با ۱۰ عضو اکو در سال ۱۴۰۳، ۱۹.۵ میلیارد دلار آن مربوط به کشور ترکیه است و به این ترتیب این کشور شریک اقتصادی اول ایران در بین کشورهای عضو اکو میباشد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، تجارت ایران با کشورهای عضو اکو در سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۶ میلیون و ۲۳۵ هزار تن و به ارزش ۲۷ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار رسید.
از مجموع تجارت ایران با کشورهای عضو اکو در سال ۱۴۰۳ به میزان ۸ میلیون و ۲۲۷ هزار تن به ارزش ۱۳ میلیارد و ۵۴۳ میلیون دلار به واردات و ۲۸ میلیون و ۸ هزار تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۸۳ میلیون دلار به صادرات اختصاص داشت.
بر اساس این گزارش صادرات غیر نفتی ایران در سال ۱۴۰۳ به کشورهای عضو اکو به لحاظ وزن ۳۸.۷ درصد و به لحاظ ارزش ۳۷.۵ درصد افزایش داشته است.
این گزارش میافزاید: میزان واردات از کشورهای عضو اکو در این مدت به لحاظ وزن ۳۶ درصد و از حیث ارزش ۵۴.۵ درصد افزایش نشان میدهد.
این گزارش در خصوص بیشترین میزان صادرات غیر نفتی ایران به کشورهای عضو اکو میافزاید: در این مدت ۶ میلیارد و ۸۸۹ میلیون دلار کالا به ترکیه، ۲ میلیارد و ۴۲۳ میلیون دلار به پاکستان، ۲ میلیارد و ۴۱۴ میلیون دلار به افغانستان، ۶۸۱ میلیون دلار به جمهوری آذربایجان و ۵۷۲ میلیون دلار به ترکمنستان صادر شده است.
بر اساس این گزارش در بین کشورهای عضو اکو بیشترین میزان واردات نیز از ترکیه به میزان ۱۲ میلیارد و ۴۷۴ میلیون دلار، پاکستان ۷۰۶ میلیون دلار و تاجیکستان ۹۳ میلیون دلار بوده است.