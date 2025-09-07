تسهیل استفاده از تولیدات گروه تراکتورسازی ایران برای کشاورزان
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مجموعه تراکتورسازی ایران با افزایش تولید و تنوع محصولات گامهای قابلتوجهی در تامین نیاز داخلی برداشته است گفت: اکنون با توانمندسازی کشاورزان باید زمینه را برای استفاده از این تولیدات تسهیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،غلامرضا نوری در نشست با مدیر عاملان تراکتورسازی ایران و بانک کشاورزی بر رفع موانع اعطای تسهیلات خرید تراکتور تاکید و اظهار کرد: گروه تراکتورسازی ایران در بخش مکانیزاسیون و امنیت غذایی کشور و منطقه نقش مهمی دارد و باید از این ظرفیت خوب در جهت منافع ملی و توسعه بخش کشاورزی بهره گرفت.
وی با اشاره به صادرات تولیدات تراکتورسازی به ۲۵ کشور جهان به رغم چالشها و تحریمها، کیفیت و جایگاه بینالمللی محصولات این شرکت را تحسین کرد و گفت: در سطح منطقه شرکتهای معتبر جهانی فعال هستند اما استقبال کشورهای همسایه از تراکتورهای ایرانی بهگونهای است که عرصه رقابت را برای بسیاری از رقبای بینالمللی تنگ کرده است.
وحیدزاده مدیر عامل گروه تراکتورسازی ایران نیز در حاشیه این نشست گفت: باید مسیر تازهای برای تسهیل خرید تراکتور و ماشینآلات کشاورزی فراهم شود تا کشاورزان بتوانند با شرایطی آسانتر به ابزارهای نوین دسترسی داشته باشند.
وحیدزاده افزود: این گام مهم، نه تنها پشتیبانی عملی از تولیدکنندگان داخلی است بلکه توان و انگیزه تازهای به کشاورزان خواهد داد تا در مسیر توسعه و پیشرفت صنعت کشاورزی کشور گامهای محکم تری بردارند.
وی اظهار کرد: با عملیاتیشدن این توافق آیندهای روشن برای کشاورزی ایران رقم خواهد خورد که در آن کشاورزان با توانمندتر شدن نقش پررنگتری در شکوفایی اقتصاد و امنیت غذایی کشور ایفا خواهند کرد.