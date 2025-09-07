وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش جمهوری ارمنستان گفت: تفاهمنامه و اسنادی در حوزه میراث فرهنگی امضا کرده ایم و امضای تفاهمنامه‌های جدید با دیگر نهادهای ایران را نیز در برنامه داریم.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ژانا آندریاسیان در نشست با سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: سرعت قابل توجهی در توسعه همکاری ها داریم که نمونه آن اجرای کنسرت سمفونیک فیلارمونیک در شب گذشته در تخت جمشید بود و این سندی برای همکاری طولانی مدت میان دو کشور است.

آندریاسیان ادامه داد: با دیدن شهر شیراز و تخت جمشید تحت تاثیر قرار گرفتم، این مجموعه سمبل، بنا و یادبود استثنایی و منحصربه فردی است. نگرانی همکاران را در مورد حفظ و حراست از ابنیه های تاریخی درک می کنم اما با اعمال اقدامات تخصصی و کارشناسی می توان از خسارت ها جلوگیری کرد تا برنامه های فرهنگی در این مکان ها برگزار شود. از تمام کسانی که با جدیت این کنسرت را به صورت آبرومندانه برگزار کردند و از اعضای سفارت ارمنستان قدردانی می کنم.

وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش جمهوری ارمنستان گفت: شمار گردشگران از ارمنستان به ایران افزایش یافته است، باور دارم نمایشگاه هایی که برای موزه ها برگزار می‌شود، می توانند مشوقی برای رشد بیشتر گردشگر باشد.

آندریاسیان در خصوص ثبت آثار ملموس و ناملموس مشترک میان دو کشور نیز اذعان داشت: برای ثبت پرونده مشترک میراث ناملموس پرستش آب و آتش باید بیانیه مشترک به یونسکو ارسال کنیم که می توان مبین رشد همکاری های دو کشور باشد.

وی افزود: یکی از همکاری های ما در زمینه موزه ها و صنایع دستی است، پیشنهاد می دهم نمایشگاهی مشترک از صنایع مردمی برگزار شود. ما جشنواره بین المللی هنرهای صنایع دستی را داریم که استادان فن فرصت حضور در این جشنواره را خواهند داشت. آماده پذیرش استادان فن ایران در این جشنواره هستیم و اگر نظیر این جشنواره در ایران برگزار شود متقابلا استادان ما به این کشور می آیند.

وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش جمهوری ارمنستان گفت: ایران و ارمنستان قرن ها با هم ارتباط دارند و فکر نمی کنم هیچ عاملی بتواند همکاری ما را با خطر مواجه کند، علاوه بر این همکاری های فرهنگی و مشترک ما مبین این مسئله است که ما چه اقداماتی می‌توانیم برای گسترش این روابط برداریم.

آندریاسیان افزود: فرهنگ، خاصیت همگرایی و ایجاد اتحاد دارد و می تواند پایه و اساس همکاری های ما و ایجاد صلح در منطقه باشد. شب گذشته با اجرای کنسرت سمفونیک فیلارمونیک در تخت جمشید صحنه زیبا و تاریخی از همکاری های خود را ارائه دادیم.