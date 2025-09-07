پخش زنده
فرماندهی ناحیه شرقی ارتش چین اقدام کانادا و استرالیا در عبور ناوگان دریای این کشورها از تنگه تایوان را پیامی نادرست و خطی امنیتی توصیف کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن ، سخنگوی فرماندهی ناحیه شرقی ارتش آزادیبخش خلق چین اعلام کرد: درروزهای گذشته ناوشکن «کِبِک» کانادا و ناوشکن «بریزبن» استرالیا از تنگه تایوان عبور کرده و اقدام به تحریک و ایجاد مزاحمت کردندکه ارتش آزادیبخش خلق چین نیروهای هوایی و دریایی را برای ردیابی، نظارت و هشدار در طول این عملیات سازماندهی کرد و پاسخ مؤثری ارائه داد.
سرهنگ شی یی گفت : ، اقدامات کانادا و استرالیا پیام های نادرستی ارسال کرده و خطرات امنیتی را افزایش میدهد. این مقام نظامی چین تاکید کرد: نیروهای فرماندهی ناحیه شرقی ارتش آزادیبخش خلق چین در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و با قاطعیت از امنیت حاکمیت ملی و ثبات صلحآمیز منطقه دفاع میکنند.