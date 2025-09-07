پخش زنده
سریال بادار علاوه بر پرداختن به مشکلات و دغدغههای مردم، جلوههای طبیعی، فرهنگی و انسانی این استان را نیز به زیبایی نشان میدهد که این روزها از شبکه یک سیما روی آنتن می رود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ساخت سریال هایی مانند بادار با محتوای ارزشهای فرهنگی و تاریخی هر استان میتواند در جذب مخاطب و انعکاس جلوههای موثر بومی هر منطقه اثرگذار باشد.
سریالها «بادار» این شبها با تکیه بر جلوههای فرهنگی و بومی سیستان و بلوچستان ساعت 22 از شبکه یک سیما در حال پخش است.
فاطمه سلطانی، معصومه میرابوطالبی و زینب امامی نیا نویسندگان این سریال هستند که تلاش کرده اند در 30 قسمت زندگی یک خانواده سیستانی را در بستر تحولات اجتماعی و اقتصادی منطقه به تصویر میکشد.
هدف اصلی این مجموعه، نمایش همزیستی باثبات و امید به توسعه به عنوان راهکاری برای حل مشکلات در این منطقه است.