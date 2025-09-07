ونزوئلا استقرار زیردریایی اتمی آمریکا در کارائیب، را نقض آشکار معاهده عاری از سلاح هسته‌ای و بهانه‌ای شیطانی توصیف کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، وزیر امور خارجه ونزوئلا، ایوان خیل، با انتقاد شدید از ایالات متحده، استقرار یک "زیردریایی اتمی" در منطقه کارائیب را نقض صریح " پیمان تلاتلولکو" (Tlatelolco) که آمریکای لاتین و کارائیب را "منطقه عاری از سلاح هسته‌ای" اعلام کرده است، دانست.

وی این اقدام را "بهانه‌ای شیطانی" برای نظامی‌سازی منطقه و ارتباط دادن مردم ونزوئلا به قاچاق مواد مخدر خواند و مدعی شد تنها ۵ درصد از مواد مخدر از خاک ونزوئلا عبور می‌کند.

ایوان خیل، وزیر امور خارجه ونزوئلا، ایالات متحده را به نقض پیمان تلاتلولکو (Tlatelolco) متهم کرد. این پیمان که در سال ۱۹۶۷ به امضا رسید، آمریکای لاتین و کارائیب را "منطقه عاری از سلاح هسته‌ای" اعلام کرده است. اتهام خیل در پی استقرار یک "زیردریایی اتمی" از سوی آمریکا در کارائیب، تحت پوشش مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر، مطرح شد.

خیل در مراسم گرامیداشت سیمون بولیوار در کاراکاس، که به مناسبت ۲۱۰مین سالگرد "منشور جامائیکا" و پنجمین سالگرد تأسیس "بنیاد مؤسسه سیمون بولیوار برای صلح و همبستگی میان ملت‌ها" برگزار شد، اظهار داشت: حضور کشتی‌های جنگی و زیردریایی‌های اتمی در کارائیب، پروتکل‌های بین‌المللی متعددی را نقض می‌کند.

او به "منطقه صلح" اعلام شده در سال ۲۰۱۴ توسط جامعه کشور‌های آمریکای لاتین و کارائیب (CELAC) اشاره کرد که سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا را محکوم کرده بود.

ایوان خیل تأکید کرد: "این استقرار حتی منطقه صلح را نیز نقض می‌کند و شامل حضور یک زیردریایی اتمی است که یک پیمان ۱۹۶۷ را که آمریکای لاتین و کارائیب را منطقه عاری از سلاح هسته‌ای اعلام می‌کند، زیر پا می‌گذارد.

"وزیر خارجه ونزوئلا همچنین اتهامات ایالات متحده مبنی بر ارتباط ونزوئلا با قاچاق مواد مخدر را رد کرد و مدعی شد که تنها حدود ۵ درصد از مواد مخدر وارده از کلمبیا و اکوادور، از طریق خاک ونزوئلا قصد عبور دارند.

او گفت: "ما شاهد یک استقرار نظامی با بهانه‌ای شیطانی بوده‌ایم، با این ادعا که این مردم به قاچاق مواد مخدر مرتبط هستند، در حالی که کاملاً برعکس است. از اینجا تنها ۵ درصد از مواد مخدر عبور می‌کند.

"خیل اخراج سازمان "DEA" (اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا) از این کشور را "موفقیتی چشمگیر" خواند و اطمینان داد که این اقدام به حفاظت از حاکمیت ونزوئلا و مبارزه با قاچاق مواد مخدر کمک کرده است.