قائم مقام وزیر میراث‌فرهنگی از بافت تاریخی، موزه عروسک، موزه لباس و منسوجات سنتی، ارگ بهارستان، ارگ کلاه‌فرنگی، نمایشگاه عکس بناهای تاریخی، گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین موزه بزرگ در حال احداث استان خراسان جنوبی دیدن کرد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما علی دارابی در این بازدیدها با تأکید بر اهمیت و جایگاه ویژه خراسان جنوبی در تاریخ و فرهنگ ایران، اظهار کرد: خراسان جنوبی فصل باشکوهی از کتاب تمدن و میراث فرهنگی کشور ماست.

قائم مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: این استان نه تنها بخشی از تاریخ پرافتخار ایران است بلکه زادگاه اصلی زبان فارسی به معنای دقیق کلمه است، چرا که زبان دری که ریشه زبان فارسی امروزین محسوب می‌شود، از خراسان بزرگ سرچشمه گرفته است.

او تصریح کرد: خراسان جنوبی به واسطه پیشینه تاریخی عمیق، تنوع فرهنگی و هنری و ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری خود، می‌تواند به‌عنوان یکی از محورهای مهم توسعه فرهنگی و اقتصادی کشور معرفی شود.

دارابی ادامه داد: امیدواریم با حمایت‌های ویژه و برنامه‌ریزی‌های منسجم، بتوانیم این میراث گران‌بها را به نسل‌های آینده منتقل کنیم و همچنین زمینه رشد و رونق صنعت گردشگری را در این منطقه فراهم آوریم.

قائم مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، همچنین اعلام کرد: وزارت میراث‌فرهنگی متعهد به حمایت مالی، تخصیص بودجه، پشتیبانی کامل و تامین نیروی انسانی متخصص برای توسعه طرح های میراث‌فرهنگی در خراسان جنوبی است.

دارابی در زمینه چاپ کتاب تخصصی در حوزه پارچه و منسوجات سنتی، ضمن تأکید بر اهمیت معرفی این هنرهای اصیل، وعده حمایت همه‌جانبه از تهیه و انتشار این کتاب را داد.

او تأکید کرد: توسعه پایدار گردشگری در خراسان جنوبی نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌ها، مشارکت جوامع محلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بی‌بدیل فرهنگی و تاریخی است. این خطه، حقیقتاً یکی از گنجینه‌های زنده تمدن ایران است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.