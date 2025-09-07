به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، الهه ترکمان مدیر جمعیت دختران ایران با بیان اینکه توانمندسازی ومشارکت در فعالیت‌های شهری باعث افزایش اعتماد به نفس و توانمندی دختران می‌شود گفت: جمعیت دختران ایران زمین، زمینه‌ای را داوطلبانه و کنشگرانه برای دختران نوجوان و جوان در استان فراهم می‌کندتا با هدف مشارکت شهروندی، مدیریت شهری و حکمرانی محلی برای حل مسایل شهری دختران با ایده پردازی موجب مهارت افزایی فردی و خانوادگی جامعه شوند.

وی گفت: کنشگری شهری به معنای مشارکت فعال شهروندان در بهبود و تغییر وضعیت شهر و محیط زندگی‌شان است. این کنشگری می‌تواند در حوزه‌های مختلفی مانند محیط زیست، حمل‌ونقل، فرهنگ، حقوق شهروندی و توسعه پایدار انجام شود.