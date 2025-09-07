هم اندیشی دختران جوان برای بهبود وضعیت شهر
نشست هم اندیشی جمعیت دختران ایران زمین با هدف استعدادیابی دختران جوان درحوزه مدیریت ومسائل شهری درتالار میلاد کرج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، الهه ترکمان مدیر جمعیت دختران ایران با بیان اینکه توانمندسازی ومشارکت در فعالیتهای شهری باعث افزایش اعتماد به نفس و توانمندی دختران میشود گفت: جمعیت دختران ایران زمین، زمینهای را داوطلبانه و کنشگرانه برای دختران نوجوان و جوان در استان فراهم میکندتا با هدف مشارکت شهروندی، مدیریت شهری و حکمرانی محلی برای حل مسایل شهری دختران با ایده پردازی موجب مهارت افزایی فردی و خانوادگی جامعه شوند.
وی گفت: کنشگری شهری به معنای مشارکت فعال شهروندان در بهبود و تغییر وضعیت شهر و محیط زندگیشان است. این کنشگری میتواند در حوزههای مختلفی مانند محیط زیست، حملونقل، فرهنگ، حقوق شهروندی و توسعه پایدار انجام شود.
جمعیت دختران ایران زمین به عنوان یکی از بخشهای مهم و اثرگذار در ساختار جمعیتی کشور، نقش ویژهای در شکلدهی به آینده شهرها و جامعه دارند.