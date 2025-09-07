پخش زنده
ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر گفت: در ۵ ماهه ابتدای امسال، درآمد گمرک استان بوشهر حدود ۱۱ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال گذشته ۴۹ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی سلیمانی اظهار داشت: در ۵ ماهه ابتدای امسال حدود ۱۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار از گمرکات استان بوشهر صادر شد.
وی افزود: این محصولات شامل محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، سیمان و کلینکر، انواع ماهی و عمده کالاهای بنایی، سبزیجات و صیفیجات تازه بوده و کشورهای چین، امارات متحده عربی، هند، پاکستان، قطر، بنگلادش و کویت مقاصد اصلی این کالاها بودهاند.
وی گفت: میزان صادرات کالا از گمرکات استان بوشهر در ۵ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزشی با کاهش ۴ درصدی مواجه شده است. این موضوع نیازمند بررسی دقیق و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع موانع صادراتی است.
سلیمانی به آمار واردات اشاره و بیان کرد: در ۵ ماهه ابتدای امسال، افزون بر ۲۹۱ هزار تن کالا به ارزش حدود ۸۸۲ میلیون و ۶۸۵ هزار دلار از طریق گمرکات استان بوشهر به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزنی ۹ درصد و از نظر ارزشی ۱۳ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: عمده کالاهای وارداتی شامل اجزا و قطعات نیروگاه اتمی، دیزل ژنراتور برق، انواع پارچه، برنج، انواع خودروی سواری، قطعات و لوازم یدکی موتورسیکلت، انواع چای، انواع لاستیک، سری بلبرینگ و رولبرینگ، قطعات و لوازم یدکی و قطعات منفصله موتورسیکلت و دوچرخه بوده است.
سلیمانی همچنین کشورهای امارات متحده عربی، چین، روسیه، هند، فیلیپین، ترکیه، سریلانکا، ژاپن، تایلند و آلمان را مبادی اصلی کالاهای وارداتی به گمرکات استان معرفی کرد.