\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645\u06cc \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0639\u0644\u0648\u0645 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06cc\u06a9 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f7\u06f0\u06f0 \u067e\u0632\u0634\u06a9 \u0645\u062a\u062e\u0635\u0635\u060c \u06f2\u06f9\u06f0 \u067e\u0632\u0634\u06a9 \u0641\u0648\u0642 \u062a\u062e\u0635\u0635 \u0648 \u06f1\u06f1\u06f0\u06f0 \u067e\u0632\u0634\u06a9 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\u00a0\n