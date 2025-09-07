به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رضا بهراملو افزود: سیر و موسیر از محصولات گیاهان دارویی جایگاه ویژه‌ای در استان همدان داشته و در راستای الگوی کشت به دنبال رشد و فرآوری و صنایع تبدیلی آن هستیم.

او با اشاره به اینکه ، در استان همدان با بحران آب مواجه هستیم و باید به سمت کشت محصولات کم آب بر براساس الگوی کشت پیش برویم تصریح کرد: عمده محصول تولیدی سیر و موسیر این استان در شهرستان همدان و بهار تولید می‌شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه ۳۵۰ واحد صنایع تبدیلی در استان همدان وجود دارد گفت: از این تعداد ۹۲ واحد شوریجات و ترشیجات است که در آن سیر و موسیر استفاده می‌شود.