سیوچهارمین دوره پویش ملی کتابخوانی «کتاب پویا» با موضوع کتاب «شبیهساز» ویژه کودکان و نوجوانان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «شبیهساز» روایت ماجرای دو نوجوان مسلمان و مسیحی است که در فضایی پر هیجان و سرشار از چالش با موقعیتهایی واقعی و سرنوشتساز روبهرو میشوند؛ اثری که همزمان سرگرمکننده و آموزنده است.
علاقهمندان برای شرکت در مسابقه این پویش میتوانند عدد ۳ را به شماره ۳۰۰۰۱۹۳۲ پیامک کنند.
برندگان این دوره از جوایزی شامل ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی و چهارده ساعت هوشمند بهرهمند خواهند شد.