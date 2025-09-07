به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «شبیه‌ساز» روایت ماجرای دو نوجوان مسلمان و مسیحی است که در فضایی پر هیجان و سرشار از چالش با موقعیت‌هایی واقعی و سرنوشت‌ساز رو‌به‌رو می‌شوند؛ اثری که هم‌زمان سرگرم‌کننده و آموزنده است.

علاقه‌مندان برای شرکت در مسابقه این پویش می‌توانند عدد ۳ را به شماره ۳۰۰۰۱۹۳۲ پیامک کنند.

برندگان این دوره از جوایزی شامل ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی و چهارده ساعت هوشمند بهره‌مند خواهند شد.