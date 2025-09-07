پخش زنده
آزمون جذب نیروی تخصصی مورد نیاز مراکز توانبخشی جمعیت هلالاحمر استانهای شمالغرب کشور در زنجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز زنجان؛ هاشمی در آغاز برگزاری آزمون افزود: امروز این سعادت و افتخار نصیب خانواده بزرگ جمعیت هلالاحمر شده که شما نیروهای علمی و توانمند در این آزمون شرکت کنید و من یقین دارم با نیت خدمت به جامعه هدف موفق خواهید شد.
وی ادامه داد: حوزه توانبخشی جمعیت هلالاحمر متولی خدمت رسانی به جامعه است و رشتههای تحصیلی شما نیز مرتبط با خدمات توانبخشی میباشد که خدمات بیمنتی را به جامعه هدف ارائه میدهد.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: به منظور تکمیل نیروهای تخصصی در واحدهای توانبخشی، جمعیت هلالاحمر از میان افراد واجد شرایط، از طریق آزمون کتبی، مهارتی، مصاحبه و بررسی رزومه، نیرو جذب خواهد کرد. این جذب نیرو در قالب قرارداد انجام کار معین (همتراز) انجام میشود.
وی ادامه داد: این آزمون در رشتههای ارتز و پروتز، کاردرمانی، گفتاردرمانی و فیزیوتراپی و با حضور متقاضیان واجد شرایط از استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، گیلان و همدان برگزارشد.
هاشمی خاطرنشان کرد: برگزیدگان پس از طی مراحل ارزیابی به مراکز توانبخشی جمعیت هلال احمر کشور معرفی میشوند.