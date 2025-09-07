پخش زنده
امروز: -
لیگ برتر شمشیربازی سابر با قهرمانی تیم دانشگاه آزاد به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نهایی لیگ برتر شمشیربازی سابر امروز (۱۶ شهریور) در سالن شهیدان آهندوست ارومیه برگزار شد.
در دیدار پایانی، تیم دانشگاه آزاد با برتری ۴۵ بر ۴۰ مقابل چادرملو به مقام قهرمانی دست یافت و تیم چادرملو نیز عنوان نایبقهرمانی را کسب کرد. تیمهای شهدای شورمست مازندران و نگین سایه کرمانشاه نیز رتبههای بعدی را به دست آوردند.
حضور چهرههای پرافتخار و مطرح شمشیربازی ایران از جمله علی پاکدامن، فرزاد باهر ارسباران، نیما زاهدی، طاها کارگرپور و احمدرضا شهمیری، جذابیت مسابقه نهایی را دوچندان کرد.
مسئولان فدراسیون شمشیربازی، مسئولان ورزشی و استانی آذربایجان غربی و همچنین ساشا، مربی روس تیم ملی شمشیربازی سابر در سالن حضور داشتند و این رقابتها را از نزدیک تماشا کردند.