به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ استاندار ایلام با اشاره به میزبانی بیش از سه میلیون و ۲۹۰ هزار زائر از مرز مهران گفت: این موفقیت حاصل همدلی مردم، همکاری دستگاه‌های اجرایی و نقش‌آفرینی گسترده سمن‌ها بود.

وی سازمان‌های مردم‌نهاد را بازوی توانمند دولت عنوان کرد و افزود: این تشکل‌ها در حوزه‌هایی که دستگاه‌های دولتی با محدودیت مواجه‌اند، می‌توانند به عنوان یاری‌گر وارد عمل شوند.

استاندار ایلام اعتمادسازی و تخصص‌گرایی را رکن اصلی اثرگذاری سمن‌ها دانست و تصریح کرد: هم‌اکنون ۵۴۶ تشکل مردم‌نهاد در استان فعال هستند که ۳۵۱ مورد از آنها پرتحرک و اثرگذار هستند.

کرمی در پایان، پیشنهاد تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های محیط زیست، اجتماعی و فرهنگی را با حضور سمن‌ها مطرح کرد.