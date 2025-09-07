پخش زنده
احمد کرمی در نشست با نمایندگان تشکلهای مردمنهاد، با قدردانی از خدمات آنان در ایام اربعین حسینی بر نقش اثرگذار این مجموعهها در حل مسائل اجتماعی و فرهنگی استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ استاندار ایلام با اشاره به میزبانی بیش از سه میلیون و ۲۹۰ هزار زائر از مرز مهران گفت: این موفقیت حاصل همدلی مردم، همکاری دستگاههای اجرایی و نقشآفرینی گسترده سمنها بود.
وی سازمانهای مردمنهاد را بازوی توانمند دولت عنوان کرد و افزود: این تشکلها در حوزههایی که دستگاههای دولتی با محدودیت مواجهاند، میتوانند به عنوان یاریگر وارد عمل شوند.
استاندار ایلام اعتمادسازی و تخصصگرایی را رکن اصلی اثرگذاری سمنها دانست و تصریح کرد: هماکنون ۵۴۶ تشکل مردمنهاد در استان فعال هستند که ۳۵۱ مورد از آنها پرتحرک و اثرگذار هستند.
کرمی در پایان، پیشنهاد تشکیل کارگروههای تخصصی در حوزههای محیط زیست، اجتماعی و فرهنگی را با حضور سمنها مطرح کرد.