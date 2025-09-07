به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این رویداد، بیش از چهارصد اثر از شاعران سراسر کشور دریافت شد که طی چندین مرحله داوری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، برگزیدگان هر بخش مشخص شدند.

برگزیدگان بخش اصلی بدون رتبه بندی مهدیه اکبری از قم، علی مقدم از مشهد مقدس، محبوبه کاووسی از مشهد مقدس است.

برگزیده‌ی بخش ویژه (حضرت آسیه سلام الله علیها) دکتر عاطفه خرمی از قم، و برگزیده‌ی شعر کودک و نوجوان طناز شامانی از تهران است.