امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

موفقیت متخصصان کشور در تولید نسل جدید داروی درمان کم خونی با ساختار جدید

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۶- ۱۶:۴۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بدون تعارف با جان بر کفان هوا و فضای سپاه
بدون تعارف با جان بر کفان هوا و فضای سپاه
۱۴۰۴-۰۶-۱۴
اعتراف مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تخلف دو کارشناس این سازمان در ایران
اعتراف مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تخلف دو کارشناس این سازمان در ایران
۱۴۰۴-۰۶-۱۳
سالگرد رونمایی از موشک بالستیک قدر، موشکی برای وحشت صهیونیست‌ها
سالگرد رونمایی از موشک بالستیک قدر، موشکی برای وحشت صهیونیست‌ها
۱۴۰۴-۰۶-۱۳
کلاکت، بسته هنر و سینما ۱۴۰۴/۰۶/۱۳
کلاکت، بسته هنر و سینما ۱۴۰۴/۰۶/۱۳
۱۴۰۴-۰۶-۱۳
خبرهای مرتبط

بهبود عملکرد سلول‌های خونی و تقویت سیستم ایمنی

ویتامین‌های تقویت کننده دستگاه گوارش

دست یابی به دانش ساخت داروی ضد کم خونی آیروجت در کرج

برچسب ها: درمان کم خونی ، قرص آهن ، دانش پزشکی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 