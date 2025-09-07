پخش زنده
امروز: -
وزارت صنعت، معدن و تجارت در فراخوانی از شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی با هدف ارتقای بهرهوری و حل مسائل و چالشهای اصلی بخش صنعت و معدن دعوت به همکاری کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صمت؛ در این فراخوان آمده است: در راستای استفاده از توانمندیهای شرکتهای فناور و دانشبنیان فعال در حوزه هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، بلاکچین و کلاندادهها، با هدف ارتقای بهرهوری و حل مسائل و چالشهای اصلی بخش صنعت و معدن، «معاونت برنامهریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت» با همکاری «معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهور»، ذیل منابع تخصیصی قانون بودجه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با عاملیت «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته» و همچنین سایر منابع در اختیار هر سه نهاد فوق (شامل اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه قانون جهش تولید) مجموعا به میزان ۱۰۰۰ میلیارد تومان، اقدام به برگزاری یک فراخوان بزرگ ذیل ده فراخوان ارائه پیشنهاد(RFP) تحول آفرین بخش صنعت و معدن کرده است.
در این فراخوان، موضوعات غیر از فراخوانهای ارائه پیشنهاد(RFPهای) فوق، مشروط به قرار گرفتن ذیل حوزه هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، بلاکچین و کلان دادهها، و همچنین ارتقای قابل توجه بهرهوری و یا حل یکی از چالشهای اصلی بخش صنعت و معدن نیز مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
شرکتهای فناور و دانشبنیان متقاضی حمایت فوق میتوانند از طریق مکاتبه با دفتر فناوری و صنایع دانش بنیان وزارت صنعت، معدن و تجارت یا ثبت نام در سامانه خدمت معاونت علمی به آدرس khedmat.isti.ir اقدام کنند.
بیشتر بخوانید: امضای تفاهمنامه توسعه هوشمصنوعی در صنعت