

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این اجلاس سه روزه که از ۱۴ تا ۱۶ شهریور برگزار شد ، از شعار سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مدارس صدرا با عنوان «مدرسه ایرانی؛ سنگر مبارزه با استکبار جهانی» رونمایی شد.

محور‌های اصلی اجلاس شامل «هویت ایرانی ـ اسلامی»، «دشمن‌شناسی»، «عقلانیت مبارزه» و «پیشرانی ملت ایران در مبارزه با استکبار» بود.

برنامه‌های اجلاس شامل نشست‌های تخصصی و بحث و تبادل نظر به منظور تدوین سند «خودنگاشت» متشکل از برنامه‌های عملیاتی مدارس برای سال تحصیلی جدید و در راستای پیاده‌سازی شعار سال بود. همچنین بیانات مقام معظم رهبری در چهار محور اصلی هویت ایرانی و افتخار به گذشته، دشمن‌شناسی، منطق مقاومت و پیشرانی ایران در مبارزه بازخوانی شد.

از دیگر برنامه‌های اجلاس می‌توان به زیارت گروهی حرم مطهر حضرت امام رضا (ع)، میز خدمت مسئولین سازمان مدارس صدرا، جمع‌بندی و ارائه برنامه عملیاتی سال تحصیلی، معرفی مدارس برتر سفارتخانه مقاومت و ارائه سند «مدرسه آینده‌ساز» اشاره کرد.

این رویداد سه روزه با هدف هم‌افزایی و ارتقای کیفیت آموزشی مدارس صدرا و تبیین راهبرد‌های مبارزه با استکبار جهانی برگزار شد.

اجلاس مدیران مدارس صدرا با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دکتر رفیعی، مدیرکل دفتر آموزش متوسطه دوم نظری، دکتر امانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، دکتر یزدانی، مدیرکل دوره اول متوسطه آموزش و پرورش و دیگر مهمانان کشوری و مدیران مدارس صدرا از سراسر کشور برگزار شد.