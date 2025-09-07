پخش زنده
خبر افتخار آفرینیهای دانش آموزان مدرسه شبانهروزی عشایری شهید سید منصور حسینی در مراوه تپه موجی از شادی و غرور را در میان معلمان، مدیران و خانوادهها به همراه داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، در فاصله ۲۵۰ کیلومتری از مرکز استان گلستان، جایی در نقطه صفر مرزی شهرستان مراوهتپه، مدرسه شبانهروزی عشایری شهید سید منصور حسینی سالهاست مأمن دانشآموزان پرتلاش منطقه است.
این مدرسه با وجود شرایط سخت جغرافیایی توانسته فضایی سرشار از انگیزه و تلاش برای دانشآموزان فراهم کند.
صایاد دوجی، یکی از دانشآموزان این مرکز آموزشی، توانست در گروه علوم تجربی کنکور سراسری رتبه ۷۲ را کسب کند؛ رتبهای که برای منطقهای مرزی و محروم، نشانگر تلاش و پشتکار مثالزدنی دانشآموزان و کادر آموزشی است.
علاوه بر این موفقیت، پنج نفر دیگر از دانشآموزان مدرسه نیز توانستند در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شوند و گامی مهم در مسیر آینده شغلی و علمی خود بردارند.
این موفقیتها نه تنها امیدی تازه برای خانوادههای دانشآموزان ایجاد کرده، بلکه نشان داده است که استعداد و توانایی، محدود به مکان و امکانات نیست.