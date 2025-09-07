پخش زنده
دبیر کل کمیته ملی المپیک کشورمان که برای حضور در نشست هیئت رئیسه فدراسیون جهانی ووشو و همچنین مجمع این فدراسیون به برزیل سفر کرده است، با رئیس کمیته ملی المپیک چین دیدار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی علی نژاد، دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران با «گائو ژیدان»، رئیس فدراسیون جهانی ووشو که رئیس کمیته ملی المپیک و همزمان وزیر ورزش چین هم هست و همچنین آقای «وو جین» دبیر کل کمیته ملی المپیک چین دیدار و درباره همکاریهای مشترک بین کمیته ملی المپیک دو کشور گفتگو کرد.
مهدی علی نژاد در این دیدار آمادگی کمیته ملی المپیک ایران برای امضا تفاهمنامه ورزشی با کشور چین را اعلام کرد که این پیشنهاد با استقبال گائوژیدان همراه شد.
دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران پس از این دیدار با اشاره به نشست جداگانهای که با گائو ژیدان داشت، گفت: گسترش همکاری و روابط با کشورهای مختلف یکی از برنامههایی است که در کمیته ملی المپیک پیگیری میکنیم، با این هدف که بتوانیم ظرفیتهای جدیدی را برای توسعه ورزش قهرمانی در ایران ایجاد کنیم. کشور چین هم یکی از قطبهای ورزش دنیا است و توسعه همکاری با ورزش این کشور، میتواند فرصتهای تازهای برای ورزش ایران به ویژه در بعد قهرمانی باشد. در این دیدار پیشنهاد امضا تفاهم نامه با کمیته ملی المپیک چین را ارایه کردم که با استقبال آقای گائو ژیدان همراه و مقرر شد اقدامات بعدی را برای انعقاد این تفاهم نامه انجام دهیم.