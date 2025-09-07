به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مصطفی پوردهقان در گفت‌و‌گو با خانه ملت، در رابطه با وضعیت ارزآوری صنعت خودروسازی کشور، گفت: ما از همان روزی که خودروسازان ادعا کردند خودروی ملی تولید کرده‌اند به آقایان تذکر دادیم که عمده قطعات تولیدات ایران خودرو و سایپا از دیگر کشور‌ها وارد می‌شود و فقط یک علامت برند محصول داخلی روی آنها نصب و تحت عنوان خودروی ملی عرضه می‌کنند.

وی افزود: هم‌اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در قالب پژوهشی علمی اثبات کرده که صنعت خودروی ایران با وجود ادعای خودکفایی، وابستگی به واردات دارد و به جای ارزآوری، با تراز منفی ارزی مواجه شده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: این گزارش علمی نشان می‌دهد مقایسه صادرات و واردات خودرو حاکی از اینست که ارزی که به واردات خودرو‌ها تخصیص یافته، بیشتر از ارز حاصل از صادرات است.

پوردهقان تاکید کرد: ما باید حتما بازار خودرو را اصلاح کنیم و به سمتی برویم که اگر قرار است در این حوزه از تولیدکنندگان حمایت کنیم، لازم است در کشور به روی تکنولوژی‌ها و خودرو‌های جدید و شرکت‌ها و بنگاه‌های به‌روز خودروسازی جهان گشوده شود.

وی اظهار داشت: این مساله سبب می‌شود تا یک اشتراکات اقتصادی شکل بگیرد که در کنار تولیدات داخلی بتوانیم واردات هم داشته باشیم تا قیمت خودرو‌های داخلی کاهش و کیفیت آنها ارتقا یابد.