آقای قاسم تبریزی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: این جایزه در این یک دهه، معرف کتاب‌های خوبی بوده است و شبهات و سوالات را جواب می‌دهد.

وی گفت: ما متاسفانه ضعف و کمبود تحقیق و پژوهش در تمام حوزه‌های دانشگاهی و حوزوی داریم و این حرکت می‌تواند بسیار موثر باشد.

پژوهشگر تاریخ معاصر افزود: ما می‌توانیم در این آثار ماهیت استبدادی و استعماری رژِیم پهلوی را مورد توجه قرار دهیم.

جایزه ادبی شهید اندرزگو، ده سال قبل نخستین دوره خود را برگزار کرد.

این جایزه در بخش‌های داستانی و غیر داستانی به معرفی کتاب‌هایی می‌پردازد که درباره تاریخ انقلاب اسلامی نوشته شده است.