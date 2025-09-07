به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات بوکس قهرمانی بزرگسالان جهان از پنجشنبه (سیزدهم شهریور) در شهر لیورپول کشور انگلیس آغاز شد.

در ادامه مسابقات بوکس قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که زیر نظر فدراسیون جهانی بوکس (World Boxing) پیگیری می‌شود، امروز دو نماینده کشورمان به روی رینگ می روند.

در وزن ۵۵ کیلوگرم؛ مهدی کاظمی در قرعه اول با استراحت رو‌به‌رو بود، امروز (۱۶ شهریور) در نخستین مبارزه به مصاف بوکسور ونزوئلا رفت و در سه راند موفق شد نماینده ونزوئلا را یک طرفه شکست دهد. کاظمی در دومین مبارزه باید به مصاف نماینده ازبکستان برود.

در ادامه این رقابت‌ها امشب در وزن ۶۵ کیلوگرم؛ علی حبیبی‌نژاد که در نخستین مبارزه «استلیوس» بوکسور یونان را شکست داده بود، باید در دومین مبارزه به مصاف نماینده مغولستان برود.

هدایت تیم ملی در این رقابت‌ها برعهده همایون امیری است.