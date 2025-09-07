به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مهدی رعیت نواز متخصص قلب و مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی شفای گرگان گفت: دستگاه روتابلاتور جزو پیشرفته‌ترین دستگاه‌های موجود در ایران است که برای نخستین بار در گلستان و شمال کشور در بیمارستان فوق تخصصی قلب شفای گرگان با هزینه بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان تجهیز شد.

او افزود: پیش بینی می‌شود در این بیمارستان از این دستگاه در ماه برای ۳۰ تا ۴۰ بیمار استفاده شود.

دکتر شمس الدین پدری فلوشیپ آنژیوپلاستی هم در این باره گفت: روتابلاتور (Rotablator Atherectomy) نوعی روش مداخله‌ای برای باز کردن عروق کرونری مسدود شده یا تنگ شده است. در این روش، از یک وسیله‌ی کوچک و الماس‌نشان که با سرعت بالا می‌چرخد (مانند مته) برای تراشیدن پلاک‌های سخت شده‌ی کلسیمی درون رگ استفاده می‌شود.

او افزود: این پلاک‌ها به ذرات بسیار ریز تبدیل می‌شوند و سپس توسط جریان خون از بدن خارج می‌شوند.

دکتر پدری گفت: پیش از این بیمارانی که در این وضعیت بودند یا به مراکز دیگر در تهران و مشهد ارجاع می‌شدند یا عمل قلب باز روی آنها انجام می‌شد.