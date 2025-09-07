کتاب«ماه و بلوط»، نوشته محسن مومنی شریف، اثری داستانی با محوریت زندگی، فرهنگ، و رشادت‌های مردم کردستان، نامزد بخش داستان بلند و رمان بزرگسال چهارمین جایزه ادبی شهید اندرزگو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این اثر که کاری از انتشارات سوره مهر است با روایتی شخصیت‌محور و توصیفات شاعرانه، خواننده را به عمق فرهنگ غنی و تاریخ منطقه کردستان می‌برد.

نویسنده از طریق بازآفرینی زندگی شخصیت‌ها و روایت داستان‌هایی برگرفته از تاریخ شفاهی، زیبایی‌های زبان، ادبیات، و رسوم مردم کردستان را برجسته کرده است.

«ماه و بلوط» سفری است به قلب کردستان که همزیستی و پیوند میان اقوام ایرانی را به تصویر می‌کشد. این اثر، علاوه بر نشان دادن فرهنگ و فداکاری مردم این منطقه، یادآور اهمیت شناخت و احترام به هویت‌های فرهنگی متنوع ایران است که برای علاقه‌مندان به ادبیات داستانی و پژوهشگران فرهنگ اقوام، منبعی ارزشمند و خواندنی است.

وقایع اصلی رمان «ماه و بلوط» در چارچوب روایت زندگی چند شخصیت داستانی و تقاطع حوادث شگفت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جغرافیای بی‌نظیر کردستان در بازه‌ی زمانی دهه‌های ۳۰ تا ۶۰ و متکی بر ژرف کاوی بستر تاریخ می‌گذرد.

«ماه و بلوط» خواننده را در عبور از متن حوادثی نفس‌گیر و جذاب، به درکی جدید از مفهوم ازلی و ابدی هویت انسان مسلمان ایرانی و رابطه‌ی او با وطن و وطن‌پرستی و پیوندش با باور‌های دینی و ملی می‌رساند؛ مفهومی که از آن به “انسان انقلاب اسلامی” تعبیر شده است.

محسن مومنی از نویسندگان ادبیات داستانی ایران می‌باشد، که زندگینامه داستانی اش درباره شهید صیاد شیرازی، بار‌ها تجدید چاپ شده و مورد استقبال قابل توجه مخاطبان قرار گرفته است. از داستان‌های موفق او رمان "زمانی برای بزرگ شدن" را می‌توان نام برد که از تجارب حضور وی در جبهه ناشی می‌شود.

برخی از دیگر آثار این نویسنده عبارتند از: زندگی نامۀ داستانی "ماه و بلوط"، زندگینامه سپهبد شهید صیاد شیرازی"درکمین گل ‏سرخ"، زندگینامه استاد مطهری "چلچراغ "، زندگی نامه "ریشه در آسمان"، "خاطرات سال‌های نبرد"، زندگی نامۀ داستانی "حکای پای دار"، داستان تاریخی "اشغال" و رمان "پسر خانم آغا".

چهارمین آیین اعطای «جایزه ادبی شهید سیدعلی اندرزگو» دوشنبه ۱۷ شهریور ماه در سالن سوره، حوزه هنری انقلاب اسلامی با معرفی آثار برتر به کار خود پایان می‌دهد.

این مراسم به منظور معرفی و قدرانی از برترین آثار ادبی در سه بخش «داستان بلند و رمان بزرگسال»، «داستان کودک و رمان نوجوان»، «روایت مستند و تاریخ شفاهی» برگزار می‌شود.

رویکرد این جایزه بیان و روشنگری حقایق درباره دوره حکومت پهلوی‌هاست و اینک قرار است پس از گذشت سه دوره از این جایزه، چهارمین دوره آن با شعار "این مبارزه ادامه دارد" برگزار می‌شود.