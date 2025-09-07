به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی بیانگر آسمانی صاف تا قسمتی ابری و در برخی نقاط غبار آلود تا اواخر هفته است.

نوید حاجی بابایی افزود: در این مدت احتمال وزش باد و خیزش گردوخاک موقت در نیمه شرقی استان نیز دور از انتظار نیست.

وی با بیان اینکه دمای هوای استان تا ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، افزود: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا دوشنبه به ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

حاجی بابایی ادامه داد: امروز خوروبیابانک با بیشینه دمای ۴۴ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۹ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان خواهند بود.