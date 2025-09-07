پخش زنده
یک پهپاد یمنی با عبور از تمام سامانههای دفاعی اسرائیلی، به فرودگاهی در جنوب اراضی اشغالی اصابت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، منابع اسرائیلی خبر دادند که یک یا چند پهپاد یمنی به فرودگاه «رامون» در جنوب فلسطین اشغالی اصابت کردهاند و همزمان صدای مهیبی به گوش رسیده است. برخی گزارشها حاکی از آن است که در پی این حمله، شماری اسرائیلی مجروح شدهاند.
این اصابت در حالی روی داده است که دقایقی پس از فعال شدن آژیرهای خطر، ارتش اسرائیل مدعی رهگیری پرندههای بدونسرنشین یمنی شده بود.
تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که در پی این حمله، فرودگاه تعطیل شده و تمام پروازها متوقف شدهاند. شبکه کان اعلام کرد که رادارهای اسرائیلی موفق به شناسایی این پهپاد نشدهاند و ارتش در حال تحقیق در این باره است.
این عملیات به دنبال حمله جنگندههای اسرائیلی به جلسه دولت یمن انجام شده است. یمن طی روزهای گذشته چندین بار مواضع اسرائیلی را مورد تهاجم قرار داده است.
سید «عبدالملک بدر الدین الحوثی» رهبر جنبش انصارالله به دنبال حمله اسرائیل اعلام کرده بود که عملیات این کشور وارد «روندی تصاعدی» علیه اسرائیل خواهد شد و نیروهای این کشور از موشکها، پهپادها و حتی محاصره دریایی برای هدفگیری رژیم صهیونیستی استفاده خواهند کرد.