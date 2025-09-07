به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور از سوم مهر آغاز می‌شود و تیم بسکتبال گلنور با کناره‌گیری احتمالی ذوب‌آهن، تنها نماینده اصفهان در این مسابقات است .

در این دوره از رقابت های لیگ، حمیدرضا شمس برای دومین سال پیاپی به عنوان سرمربی قرار داد خود را با تیم گلنور منعقد کرد.

آرن داوودی، گارد رأس باتجربه و کاپیتان اسبق تیم ملی نیز در این فصل لباس گلنور را به تن خواهد کرد.

داوودی به عنوان یکی از پرافتخارترین بازیکنان لیگ برتر بسکتبال سابقه حضور در تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و پالایش نفت آبادان، فولاد ماهان، شهرداری اراک، شهرداری تبریز، شیمیدر قم را در کارنامه دارد .

گلنور در فصل گذشته مسابقات که نخستین حضور خود در لیگ برتر را تجربه می‌کرد، در جایگاه پنجم قرار گرفت و در مرحله پلی‌آف با شکست مقابل شهرداری گرگان به کار خود پایان داد.