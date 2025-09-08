اجرای بزرگترین برنامه تعمیرات اساسی در سکوهای فاز یک پارس جنوبی
رئیس عملیات تولید سکوهای فاز یک پارس جنوبی گفت: بزرگترین برنامه تعمیرات اساسی سکوهای گازی با اجرای بیش از ۱۵ هزار نفرساعت کار بدون حادثه و یکهزار دستورکار عملیاتی در سکوهای فاز یک پارس جنوبی پایان یافت.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، بهمن طاهرپور با بیان اینکه برنامه تعمیرات اساسی در سه سکوی تولیدی، فراورشی و پشتیبانی SPQ ۱، SPP ۱ و SPD ۱ با موفقیت و در بازه زمانی ۱۸ روز پایان یافت، افزود: در این دوره، گروههای اجرایی تعمیرات دریا، مکانیک، کارگاه عملیات، برق و ابزار دقیق، بازرسی فنی، فرآیند، برنامهریزی و ایمنی مشارکت داشتند.
وی افزود: به دلیل ماهیت متفاوت عملیاتی سکوهای فاز یک با دیگر سکوهای میدان پارس جنوبی و داشتن سکوی فرآیندی، هر ساله سنگینترین و طولانیترین تعمیرات اساسی در این سکوها انجام میشود؛ به این ترتیب با تمهیدات صورت گرفته بزرگترین برنامه تعمیرات اساسی از نظر تعداد دستورکارهای تعمیراتی و نفرساعت صرف شده، در سکوهای فاز یک پارس جنوبی محقق شده است.
رئیس عملیات تولید سکوهای فاز یک پارس جنوبی به تحقق ۱۰۰ درصدی برنامه تعمیرات اساسی در سکوهای فاز یک پارس جنوبی و ثبت بیش از یکهزار و ۱۴۱ دستور کار تعمیراتی اشاره کرد و گفت: عمده دستورکارهای تعمیراتی این سکوها با اجرای ۶۷۰ دستورکار در حوزه ابزار دقیق، ۲۲۹ دستورکار در بخش مکانیک، ۱۰۴ دستورکار در قسمت برق، ۸۱ مورد بازرسی از مخازن و خطوط و ۵۷ آیتم تعمیراتی در کارگاه خشکی محقق شد.
طاهرپور از ثبت ۱۵ هزار ۴۶۹ نفرساعت کار ایمن و بدون حادثه در جریان تعمیرات اساسی سکوهای فاز یک پارس جنوبی خبر داد و افزود: از مجموع زمان صرف شده برای اجرای این دستورکارها، بیشترین میزان به بخش مکانیک تعمیرات اساسی با ثبت ۶ هزار و ۵۳۸ نفرساعت، ابزار دقیق یکهزار و ۸۱۱ نفرساعت و در کارگاه خشکی، یک هزار و ۷۱۸ نفرساعت کار اختصاص داشت.
وی با بیان اینکه در جریان این تعمیرات بیش از ۱۵۴ مخزن و شیرهای مختلف ایمنی و فرآیندی مورد بازرسی، تعمیر، رنگآمیزی و کالیبراسیون قرار گرفتند، گفت: اجرای تعمیرات بسیار سنگین و فشرده در جبهههای کاری مختلف، تعمیر و مقاوم سازی رایزر ۳۲ اینچ خروجی سکو، تعویض قطعات فلر در ارتفاع ۷۶ متری از سطح دریا و در شرایط آب و هوایی نامساعد از اقدامات شاخص و جهادی کارکنان عملیاتی شرکت نفت و گاز پارس در راستای تامین حداکثری و پایدار انرژی مورد نیاز کشور به شمار میآید.
رئیس عملیات تولید سکوهای فاز یک پارس جنوبی با اشاره به ورود مجدد این سکوها به مدار بهرهبرداری، از گروههای مشارکتکننده در این تعمیرات قدردانی کرد و گفت: اجرای این برنامه تعمیراتی با توجه به نقش مرکزی این سکو در پشتیبانی از سایر مجموعههای تولیدی مستقر در ناحیه یک پارس جنوبی، مبتنی بر برنامهریزیهای عملیاتی دقیق و همکاری گروههای مختلف تعمیرات در سایت خشکی و دریا، تیمهای لجستیک و پشتیبانی، کارگاه تعمیرات خشکی، ایمنی، بازرسی فنی، عملیات تولید و سایر بخشهای مرتبط با برنامه تعمیرات اساسی سالانه بوده است.