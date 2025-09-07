کنگره ملی ۱۲ هزار شهید آذربایجان‌غربی با تشکیل ۲۲ کمیته تخصصی و ستاد یادواره‌های شهرستانی، ۴۶۰ عنوان برنامه در عرصه‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، ورزشی، خدمات مومنانه و طرح‌های عمرانی اجرا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، نشست مشترک استاندار آذربایجان‌غربی با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه و فرمانده سپاه شهدای استان با محوریت هماهنگی اجرای برنامه‌های کنگره ۱۲ هزار شهید استان برگزار شد.

این نشست در دفتر امام جمعه ارومیه برگزار شد و در آن رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، امنیت پایدار امروز کشور و استان را مرهون ایثار و فداکاری رزمندگان اسلام دانست.

رحمانی برگزاری کنگره ۱۲ هزار شهید را فرصتی ارزشمند برای معرفی رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدا و رزمندگان به نسل‌های جدید عنوان کرد.

در این جلسه درباره روند اجرای برنامه‌های مختلف کنگره بحث و تبادل نظر شد. بر اساس اعلام ستاد برگزاری، کنگره ملی ۱۲ هزار شهید آذربایجان‌غربی با تشکیل ۲۲ کمیته تخصصی و ستاد یادواره‌های شهرستانی، ۴۶۰ عنوان برنامه در عرصه‌های مختلف اجرا می‌کند.

این برنامه‌ها عرصه‌های متنوعی از فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و هنر‌های تجسمی تا ورزشی، خدمات مومنانه، پروژه‌های عمرانی، تولید سرود، تئاتر، مستند، فیلم و سریال را شامل می‌شود.