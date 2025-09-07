پخش زنده
اردوی «یاوران ولایت» برای نخستینبار در اصفهان ویژه دانشآموزان متوسطه اول برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون پرورشی و فرهنگی ادارهکل آموزشوپرورش استان اصفهان گفت: در این اردو ۳۶۰ دانشآموز دختر و ۲۵۰ دانشآموز پسر از سراسر استان به مدت چهار روز در اردوگاه شهید بهشتی اصفهان گرد هم آمدند.
حسین دهقانی افزود: تفاوت اردوی امسال با دورههای پیشین، طراحی محتوای جدید به همت تیمی تخصصی بود که با محوریت تفکر خلاق، نقادانه و بازیمحور اجرا شد؛ این تجربه برای نخستینبار در اصفهان شکل گرفت و به ارتقای روحیه کار گروهی دانشآموزان انجامید.
وی گفت: با توجه به واگذاری فرماندهی واحدهای بسیج دانشآموزی به خود دانشآموزان، این دوره میتواند زمینهساز مشارکت بیشتر آنان در فعالیتهای تربیتی، فرهنگی و تشکیلاتی شود.
معاون پرورشی و فرهنگی ادارهکل آموزشوپرورش استان اصفهان افزود:تهدیدهای دفاع مقدس ۱۲ روزه کمتر از فرصتهای آن بود؛ چرا که موجب اتحاد ملی شد و روحیه دفاع مقدس را زنده کرد؛ دانشآموزان در این مدت کوتاه دریافتند دشمن با هدف قرار دادن دین، هویت ملی و مکتب شیعه به دنبال براندازی نظام است و باید برای مقابله با چنین تهدیدی آماده باشند.